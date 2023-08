Madagascar : Au moins 12 morts dans une bousculade lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux des îles de l’Océan Indien | Nouvelles du monde

Une bousculade de supporters sportifs tentant d’entrer dans le stade national de Madagascar pour la cérémonie d’ouverture des Jeux des îles de l’océan Indien a fait au moins 12 morts et environ 80 blessés, selon le Premier ministre du pays.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des employés de la Croix-Rouge s’occupant de dizaines de blessés à côté de la piste d’athlétisme.

Le Premier ministre Christian Ntsay a déclaré que 11 des blessés étaient dans un état critique. La cause de la bousculade au stade Mahamasina, d’une capacité de 41 000 places, n’était pas immédiatement claire.

« Un événement malheureux s’est produit. Il y a eu une bousculade à l’entrée. Il y a eu beaucoup de blessés. Nous observerons quelques secondes de silence car des compatriotes sont morts alors qu’ils voulaient entrer », a déclaré le président Andry Rajoelina devant la foule présente dans le stade.

Après le silence, la cérémonie s’est poursuivie avec un spectacle laser et un feu d’artifice.

En savoir plus:

Bousculade de football en Indonésie : 32 enfants parmi les morts alors que le bilan s’alourdit

Au moins 15 personnes ont été tuées dans un incident similaire lors d’un concert de musique au stade en 2019, et en 2018, une personne est morte et au moins 37 ont été blessées dans une bousculade avant un match de football de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations entre Madagascar et le Sénégal en 2018.

Les Jeux des îles de l’océan Indien ont été créés par le Comité international olympique en 1977 et regroupent des athlètes de Maurice, des Seychelles, des Comores, de Madagascar, de Mayotte, de la Réunion et des Maldives.