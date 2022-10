Mad Vlad Poutine convoque les morts, les personnes handicapées et les enfants pour se battre dans sa guerre farfelue alors que le chaos de la mobilisation s’aggrave

POUTINE convoque maintenant des conscrits morts et handicapés pour combattre dans sa guerre chaotique en Ukraine alors que le chaos de la mobilisation s’aggrave à travers la Russie.

Un homme de Saint-Pétersbourg sélectionné pour lutter contre l’Ukraine est décédé il y a neuf ans tandis qu’un autre est paraplégique et en fauteuil roulant.

Oleg Vasiliev souffre d’amyotrophie spinale et est incapable de marcher Crédit : twitter/@igorsushko

Le paralympien russe Dmitry Ignatov a reçu une lettre de conscription malgré l’amputation de sa jambe Crédit : twitter/@igorsushko

La police secrète d’enrôlement de Poutine a menacé de défoncer la porte du mort dans le but de rassembler les conscrits, a déclaré sa famille au site d’information Mediazona.

Sa nièce a déclaré : “Ils ont promis de détruire la porte, alors nous avons ouvert.”

Tandis qu’Oleg Vasiliev, qui souffre d’amyotrophie spinale et est incapable de marcher, a été stupéfait lorsqu’il a reçu l’ordre de se rendre au bureau d’enrôlement le plus proche.

Parmi les autres personnes appelées figurent une femme étrangère qui a obtenu la nationalité russe il y a à peine deux ans, un retraité de 63 ans et un patient transplanté de 16 ans.

La jeune fille malvoyante qui a déjà subi une greffe de rein a été convoquée, a révélé sa mère.

Marina Pisarenko, 35 ans, dont la fille est actuellement à l’étranger, a déclaré : “Une convocation a été délivrée à notre adresse de Saint-Pétersbourg pour ma fille Avital.

“C’est une confusion à propos de son nom. Nous sommes en train de le résoudre.

“Mais c’est écœurant, comme un mauvais rêve.

“Nous sommes à moitié ukrainiens et mon mari a été appelé pour lutter contre ses propres amis et parents.”

Le retraité Alexander Yermolaev, 63 ans, a également été envoyé à l’entraînement de guerre alors qu’il avait sept ans de trop selon les propres règles du Kremlin.

Depuis que Poutine a annoncé son plan de mobilisation de 300 000 soldats en septembre, les citoyens russes ont été retirés des rues pour faire du nombre sur la ligne de front.

La désastreuse invasion russe de l’Ukraine a vu des milliers de personnes massacrées sur le champ de bataille tandis que d’autres se sont retirés ou ont refusé de prendre les armes.

Ceux qui cherchent à échapper à l’invasion du “hachoir à viande” de Poutine ont fait des efforts extrêmes pour esquiver le brouillon avec des hommes se précipitant dans des avions, des voitures et des trains pour s’échapper.

On estime que des centaines de milliers de personnes ont traversé la frontière vers la Géorgie, le Kazakhstan et la Mongolie.

Un jeune rappeur russe s’est même suicidé pour éviter d’être envoyé au front.

Ivan Vitalievich Petunin, 27 ans, qui s’appelait Walkie, a déclaré qu’il ne pouvait pas “prendre le péché de meurtre sur mon âme” après avoir été appelé.

Mais beaucoup de ceux qui n’ont jamais pensé une seule seconde qu’ils pourraient être enrôlés, craignent de faire face à une peine de prison s’ils refusent de se battre.

L’athlète paralympique russe Dmitri Ignatov a reçu une lettre de conscription malgré l’amputation de sa jambe lors de son précédent service militaire.

Il a subi une amputation après qu’un lance-roquettes S-300 est tombé sur lui dans la ville russe de Severodvinsk, selon le magazine d’information ukrainien Focus.

Cependant, le vétéran de 32 ans devenu présentateur de télévision a confirmé qu’il ne serait pas appelé.

Il a déclaré : « Je suis allé au bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire le matin, ils ont vérifié mes documents et m’ont relâché. Personne ne m’appelle, je vérifie juste les documents et c’est tout.”

Une Vietnamienne qui a obtenu la nationalité russe il y a deux ans et qui a été stupéfaite lorsqu’elle a reçu un brouillon de lettre dans une confusion choquante

Vu Hoang Anh Nguyen, 24 ans, une citoyenne vietnamienne vivant en Russie, a été appelée parce que les autorités russes pensaient qu’elle était un homme.

Elle a déclaré: “Mon sexe n’était pas évident pour eux.”

Ilya Pekarev, 26 ans, a reçu une convocation malgré l’utilisation d’un fauteuil roulant 1 crédit : East2West

Tandis que Rodion Ilyin, 38 ans, a reçu une convocation malgré son diabète et son hypertension 1 crédit : East2West

Nguyen Vi Hoang Anh a également reçu une lettre alors que les femmes n’étaient appelées que pour des rôles médicaux Crédit : Twitter

Selon les règles russes, les seules femmes appelées à la guerre sont susceptibles d’être des médecins – mais cela n’a pas empêché les responsables de l’enrôlement gaffeurs de Poutine.

Alors que Mikhail Timoshenko, 40 ans, qui a été blessé il y a dix ans dans les forces de Poutine, a été invité à se présenter à l’entraînement de guerre malgré le besoin d’un fauteuil roulant.

Il a déclaré: “Ils m’ont apporté une convocation, accompagné d’un policier.

« Vont-ils m’emmener à l’armée en fauteuil roulant ? C’est juste ridicule, j’ai un handicap.

“Comment cela peut-il arriver? Les gens impriment simplement des convocations et les apportent à tout le monde.”

Des images récentes montraient des flics à Saint-Pétersbourg et à Moscou rassemblant de jeunes hommes dans les rues et ils ont même immobilisé un vol pour transporter le copilote.

Les recruteurs armés auraient navigué dans les bureaux à la recherche d’hommes pour la mobilisation détestée de Poutine pour la guerre sanglante en Ukraine.

Les réservistes – qui incluent toute personne ayant accompli son service militaire obligatoire – sont susceptibles d’être mobilisés dans les grades inférieurs jusqu’à l’âge de 35 ans.

Les officiers subalternes peuvent être appelés jusqu’à 50 ans et les officiers supérieurs jusqu’à 55 ans.

Les rapports suggèrent que ceux qui ont été forcés de rejoindre la ligne de front refusent de recevoir des ordres tout en buvant et en se battant entre eux.

D’autres se sont plaints après avoir reçu des armes rouillées de l’ère soviétique tandis que certains ont eu faim et ont dormi sur des sols durs en raison d’un manque de lits, de nourriture et d’uniformes.

La Russie est maintenant en fuite après des contre-attaques époustouflantes des forces de Kyiv à l’est et au sud.

Le président Zelensky a juré de pousser et de libérer chaque centimètre carré du territoire ukrainien, y compris la Crimée et le Donbass annexés.