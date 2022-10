Mad Vlad photographié avec des “ traces de IV sur le dos de la main ” alors que des rumeurs tourbillonnent sur un tyran souffrant d’un cancer et de douleurs invalidantes

MAD Vlad a été photographié avec des traces présumées de traitement intraveineux sur le dos de sa main alors que des rumeurs circulent selon lesquelles il souffre d’un cancer et de douleurs invalidantes.

Les vidéos soutenues par le Kremlin montrent Poutine essayant désespérément de saisir un soldat russe et exposant une marque mystérieuse sur sa main dans le processus.

Une marque sur la main de Poutine sur cette photo pourrait être des traces de traces de IV, a affirmé un journaliste Crédit : East2west News

Poutine a effectué jeudi une rare visite dans un camp d’entraînement pour les Russes mobilisés Crédit : AP

Des rumeurs ont circulé sur Poutine souffrant d’un cancer et de la maladie de Parkinson Crédit : AP

Le correspondant du Kyiv Post, Jason Jay Smart, a partagé les images accablantes sur Twitter affirmant que « les vidéos diffusées par [Russian] Les nouvelles du gouvernement montrent ce qui pourrait être des marques de traces, des intraveineuses, sur la main de Poutine”.

Il a également affirmé que Moscou avait publié deux vidéos : une fortement filigranée pour soi-disant masquer la main de Poutine ; et un autre qui ne les montre pas du tout.

Poutine a fait une rare apparition jeudi alors qu’il tirait avec un fusil de sniper dans un camp d’entraînement pour les Russes mobilisés.

Hacks en ligne a affirmé que la marque mystérieuse pourrait “être juste un angle étrange de veines gonflées”.

L’ancien correspondant ukrainien Tom Warner a écrit : “J’ai téléchargé les 5 vidéos de cet événement postées sur Telegram sur zvezdanews et j’ai regardé attentivement toutes les photos du dos de la main. Cela semble être juste un angle étrange de veines gonflées.

“Mais la main et le visage sont gonflés dans toutes les scènes. Des stéroïdes à long terme.”

D’autres ont affirmé qu’il pourrait s’agir d’une morsure tandis qu’un neurochirurgien à la retraite a déclaré qu’il s’agissait de “veines sclérotiques provenant de plusieurs cathéters iv”.

Cela survient alors que des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles le tyran russe souffre d’un cancer rare et de la maladie de Parkinson et voyage avec un entourage de médecins.

Plus tôt ce mois-ci, Poutine souffrait visiblement lors d’un défilé sur la Place Rouge de Moscou pour célébrer la violation du droit international pour annexer quatre régions de l’Ukraine, a-t-on affirmé.

L’autocrate malade avait un regard maniaque et avait des joues enflammées et un visage rouge.

Un nouveau rapport mais non étayé de la chaîne Telegram, le général SVR, a affirmé qu’avant une réunion importante des salles de guerre, Poutine “s’est plaint de douleurs douloureuses dans la cavité abdominale, qui ne pouvaient pas être rapidement arrêtées, et il a tenu la réunion penché en avant, essayant de maintenir une posture naturelle “.

L’homme fort russe a déjà été vu dans la douleur aussi récemment que lors de sa rencontre à Sotchi avec le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko cette semaine.

La chaîne a déclaré: “L’oncologie de Poutine progresse et, malgré un traitement adéquat ces derniers temps, la douleur n’est pas toujours complètement soulagée.

“Il faut comprendre que l’état déplorable de la santé physique et mentale du président affecte l’adoption des décisions clés.

“Poutine ne veut pas changer l’histoire, il veut en finir.”

La chaîne a longtemps affirmé que Poutine souffrait de maladies graves, notamment un cancer de l’abdomen, la maladie de Parkinson au stade précoce et un trouble schizo-affectif.

Il y a eu des affirmations occidentales sur la santé de Poutine, notamment de l’ancien chef du MI6, Sir Richard Dearlove, qui a déclaré que le dirigeant russe risquait d’être envoyé dans un sanatorium et qu’il serait parti d’ici 2023, en raison de problèmes médicaux.

Le mois dernier, le politologue Valery Solovey a affirmé que l’état de Poutine « se détériorait considérablement ».

Il a également affirmé que les conditions médicales secrètes de Poutine avaient eu un impact sur son jugement sur la guerre.

L’expert autoproclamé de la santé – qui prétend avoir des sources dans le cercle de Poutine – a déclaré : “Toutes les décisions qu’il a prises… le 24 février [start Russian invasion of Ukraine] et le 21 septembre [start of mobilisation] sont une conséquence directe de son état physiologique.

« Direct au sens de la santé physiologique et au sens de la santé mentale [health].”

Poutine est gravement malade et on dit qu’il se penche en avant dans la douleur pendant les réunions, a-t-on affirmé