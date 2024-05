Surfant sur une vague de buzz depuis sa première au SXSW, Le gars qui tombe à pic était prêt à lancer la saison estivale des superproductions avec style. Ryan Gosling, la star du film, était déjà parler de plans pour une suite, pour lequel un script a déjà été écrit. Hélas, il semble bien plus probable que Le gars qui tombe à pic sera unique. Suite à un week-end d’ouverture décevant, du moins par rapport à son budget de 130 millions de dollars, le film est déjà disponible sur les plateformes numériques, ce qui ressemble à un drapeau blanc d’Universal Pictures. Plutôt que de lancer une nouvelle franchise passionnante basée sur une ancienne propriété intellectuelle, Le gars qui tombe à pic semble destiné à suivre les traces d’un autre véhicule dirigé par Gosling, Les gentils gars: un film très apprécié défait parce que pas assez de monde s’est présenté en salles pour justifier une suite.

Bien sûr, Le gars qui tombe à picLe sort de ce n’est pas nouveau : Hollywood regorge de créateurs de franchise potentiels qui n’ont pas réussi à démarrer. Même avec des critiques extrêmement positives et un homme principal sympathique fraîchement sorti du plus grand film de 2023, rien n’est sûr. Mais peut-être que la meilleure façon de créer un univers cinématographique – en particulier un univers qui n’est lié à aucune propriété intellectuelle de premier plan – est de ne jamais avoir de grandes ambitions pour en créer un. Après tout, l’une de nos plus grandes franchises en cours a débuté avec rien de plus qu’un budget de 350 000 $ sur les petites routes d’Australie.

La réalisation de l’original Mad Max est une légende : un processus que le réalisateur et co-scénariste George Miller a décrit, non sans erreur, comme un « cinéma de guérilla ». Miller, un ancien médecin urgentiste, a dû faire preuve de créativité avec son budget restreint lorsqu’il a réalisé son premier long métrage, sur un monde au bord de l’effondrement sociétal. Miller et son partenaire de production Byron Kennedy prendraient appels médicaux d’urgence juste pour récolter des fonds pour la production. Au lieu de recevoir un salaire, certains membres d’équipage ont été payé en caisses de bière. Certains des accessoires étaient volé dans les vitrines (et est revenu plus tard). Pour rendre les choses encore plus difficiles, Mad MaxLe principal argument de vente de ‘s était des cascades vraiment audacieuses au volant, alors que le protagoniste du film, le patrouilleur routier Max Rockatansky (Mel Gibson), entreprend de se venger après que sa famille ait été tuée par un gang de motards sadiques. (Miller et Kennedy ont personnellement nettoyé les routes après avoir tourné les cascades.) Mad MaxL’action géniale de est presque inconcevable compte tenu de ses origines décousues.

Malgré quelques critiques polarisantes lors de sa sortie initiale :Le New York Times je l’ai appelé « laid et incohérent »—Mad Max entrerait dans l’histoire, rapportant 100 millions de dollars et devenir le film le plus rentable de tous les temps. (Le film finirait par perdre ce manteau au profit de Le projet Blair Witch.) Une suite, Le guerrier de la route, suivit peu après, et Miller se mit alors à travailler avec des ressources plus importantes, à hauteur de 3 millions de dollars. Cela peut sembler un budget modeste, mais c’est presque 10 fois le coût du film original et c’était plus que suffisant pour que Miller exécute des décors audacieux coïncidant avec le film. Mad Max la descente du monde dans le chaos. Même selon les normes du cinéma moderne, les scènes de poursuite Le guerrier de la route– y compris un moment où le cascadeur de moto Guy Norris s’est cassé le fémur (une séquence qui a fait le montage final) – sont vraiment époustouflantes. Rétrospectivement, cela ressemble à un petit miracle que personne ne soit mort pendant la production.

Bien que le troisième film de la trilogie originale, Au-delà du Dôme du Tonnerre, est un peu plus commercialisé – il avait un budget plus important, une cote PG-13 et une costar majeure en la personne de Tina Turner – Miller n’a jamais cessé de marcher au rythme de son propre tambour. Ce qui se rapproche le plus de la « tradition » de cette franchise est la mort de la famille de Max ; le reste du récit prend une qualité presque mythique, avec notre protagoniste fatigué et taciturne errant dans le désert après avoir sauvé la situation à chaque fois. Il n’y a pratiquement aucun sentiment de logique interne ou de continuité : Bruce Spence apparaît dans Le guerrier de la route et Au-delà du Dôme du Tonnerre comme deux personnages distincts… qui sont tous deux pilotes. Les méchants sont vêtus de tenues BDSM glorifiées ; le mec le plus effrayant du monde Le guerrier de la route passe tout le film dans des types sans cul. C’est de la folie. C’est parfait.

Le fait que ces films semblent si singuliers joue un grand rôle dans l’histoire de la franchise. influence durable sur la culture pop. Miller n’a pas eu à compromettre sa vision, et parce que Mad Max a commencé si petit qu’il n’avait pas vraiment besoin de battre un record de rentabilité pour mériter des suites : il a trouvé un public disposé et il a grandi. En ce qui concerne Hollywood, il s’agit d’une trajectoire familière pour certaines de nos grandes franchises d’horreur, notamment Halloween, vendredi 13, Freddy, Activité paranormaleet Scie. (Etrange mais vrai: Scie les cerveaux James Wan et Leigh Whannell étaient inspiré par la fin de Mad Maxquand Max menotte un motard à une voiture en feu avant de lui donner la possibilité de scier les menottes ou son propre membre.) Mais il est plus rare que des franchises non horrifiques commencent avec un si petit budget avant de se développer : Rocheux et Le terminateur me vient à l’esprit, mais en termes de succès plus contemporains, quelque chose comme John Wick ressemble de plus en plus à une licorne. (Même à ce moment là, John Wick à peine décollé, comme un seul distributeur a fait une offre pour ça.)

Bien sûr, l’avantage de prendre les choses lentement signifie que les cinéastes peuvent récolter les fruits d’un suivi plus important. Au moment de sa sortie, Terminator 2 : Jour du Jugement était le film le plus cher jamais réalisé et justifiait largement le lourd investissement ; Rocheux continue de produire de nouveaux versements via le Credo les retombées ; et aidé par un budget de 100 millions de dollars, John Wick : Chapitre 4 est devenu l’un des meilleurs films d’action du siècle. Et quand Miller a finalement obtenu d’importantes ressources de studio pour créer Mad Max : La route de la fureur—un film qui dépasse largement les budgets du précédent Mad Max entrées combinées – il a plus que livré la marchandise. De toute évidence, le Route de la fureur la production était un cauchemarmais le résultat final est un blockbuster qui même les autres cinéastes peuvent à peine comprendre: une orgie de carnage de véhicules comme jamais auparavant.

Après un immense succès critique et six Oscars pour Route de la fureur, il est difficile de croire que Warner Bros. n’a pas entièrement acheté ce que Miller vendait. Dans le but de saper le cinéaste, le studio créé une coupe alternative de Route de la fureur qui, heureusement, n’a jamais vu le jour. Mais le fait que Miller ait dû faire face à l’interférence de Warner Bros. en premier lieu témoigne d’un problème sous-jacent au sein de l’écosystème moderne des superproductions : les studios ne connaissent peut-être même pas la grandeur lorsqu’ils la voient, surtout quand il n’y a pas un seul point d’intérêt. comparaison pour un film de Route de la fureurl’ampleur et l’ambition de l’entreprise. À maintes reprises, les grands studios sont tellement réticents à prendre des risques qu’ils oublient que la prise de risques est, le plus souvent, ce qui résiste à l’épreuve du temps.

Comme Furiosa : Une saga Mad Max fait son chemin dans les salles de cinéma, il semble que Miller ait eu moins de surveillance en studio pour exécuter sa grande vision cette fois. Ayant déjà vu le film, je suis stupéfait par ce que Miller a accompli. Furiosa est une bête très différente de Route de la fureur, mais qui conserve l’élan incessant de son prédécesseur. La construction du monde est exquise, l’histoire est tour à tour poignante et captivante, et Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth donnent les meilleures performances de leur carrière. Depuis, je n’ai cessé d’y penser. En tout, Furiosa est un film qui nous rappelle pourquoi nous aimons aller au cinéma : être transportés, émerveillés, vivre quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Que Miller revienne ou non dans le monde de Mad Max à terme, cette franchise unique en son genre devrait être précieuse. Chaque fois qu’un blockbuster doté d’un sens d’auteur aussi indubitable parvient à franchir le pipeline des studios, c’est un belle journée.