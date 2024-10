Le studio international MAD Architects a dévoilé l’immeuble One River North à Denver, Colorado, qui possède une grande ouverture en forme de canyon ouvrant sa façade principale.

Nommé One River North, le bloc résidentiel du quartier RiNo du nord de Denver a été conçu comme un clin d’œil aux formations géographiques des montagnes Rocheuses voisines.

Située à côté d’une grande ligne interétatique et d’un train léger sur rail, la façade ouest de l’immeuble de 15 étages présente une façade incurvée recouverte d’un mur-rideau en verre avec une coupe massive « craquant » le bâtiment.

MAD Architectes voulait que la référence aux formations rocheuses naturelles semble s’imposer sur une façade résidentielle par ailleurs typique.

« Le canyon ressemble à un espace naturel ouvrant une boîte moderne », a déclaré Ma Yansong, directeur de MAD Architects, à Dezeen.

« Dans ce canyon vertical, nous avons introduit des jardins, des espaces extérieurs et des jeux d’eau qui relient toutes les commodités intérieures, permettant aux résidents et aux visiteurs de sortir et de profiter des espaces et des vues à plusieurs niveaux. »

Ce « canyon » a été créé à l’aide de plâtre texturé qui dépasse du mur-rideau de verre, au niveau du hall, le long des espaces publics en gradins et le long de la base du bâtiment, encadrant le hall.

À partir du sixième niveau, le canyon commence par une terrasse avec un escalier extérieur qui mène au neuvième niveau, avec des espaces d’équipements vitrés encastrés derrière les espaces extérieurs.

L’escalier extérieur est destiné à simuler les sentiers montagneux observés dans tout l’État du Colorado, avec des plantations à différents niveaux dérivées des différents biomes en fonction des altitudes.

Au début du canyon, la végétation introduite provenait des contreforts, tandis que le toit présente des pins semblables au plateau alpin de l’État.

Sur le toit se trouve également une piscine avec une cascade. Jon Kontuly, directeur du projet de MAD Architects, a déclaré que cela visait à imiter l’érosion et qu’il ne s’agissait que d’un des détails, comme le ciment lourd dans les colonnes de support.

« Nous voulions que ce soit enveloppant », a déclaré Kontuly à Dezeen. « Il y a eu beaucoup de petits changements de conception comme celui-là qui ont été faits juste pour accroître ce facteur expérientiel. »

« Le paysage, les différentes odeurs, les différents sons, l’eau. Nous voulions apporter tout cela sur le site »

Les espaces publics intérieurs tels que le salon des résidents ont également été recouverts de plâtre, donnant à ces espaces un effet de grotte.

Entre le neuvième étage et le toit, les zones situées à l’intérieur de la fissure étaient consacrées aux balcons privés. Toutes les plantations ont été effectuées conformément à une analyse du vent et du soleil afin que les « microclimats » puissent prospérer, selon Kontuly.

D’autres détails faisant référence à l’environnement de l’État incluent un énorme rocher placé dans le hall, qui a nécessité un renforcement supplémentaire pour la dalle de fondation du rez-de-chaussée.

La majeure partie de l’attention s’est portée sur la façade orientée à l’ouest, car la face arrière du bâtiment, qui fait face à la ville et aux grandes plaines au-delà, est un mélange de murs de verre et de panneaux opaques. Kontuly a noté que la couleur des panneaux et son interaction avec le verre ressemblent à une « roche fracturée ».

Le verre du côté ouest a également été doté d’un revêtement hautement réfléchissant qui, à certaines heures de la journée, peut refléter les montagnes à l’horizon.

Le bloc One River North contient 187 unités locatives. Les espaces privés n’ont pas les mêmes murs en plâtre organique que la zone du canyon, mais Kontuly a déclaré que des détails tels que des bois riches ont été appliqués pour tenter de perpétuer les références naturelles du bâtiment dans les appartements.

Studio Gang révèle le design d’un hôtel à façade festonnée à Denver

Il fait partie d’une série de structures résidentielles construites dans le quartier, qui étaient jusqu’à récemment principalement dédiées à un usage industriel.

MAD Architects a créé la structure pour le développeur La collaboration Max.

MAD a été fondée en 2004 à Pékin et possède des bureaux à Los Angeles et à Rome. Elle a réalisé des dizaines de projets de grande envergure, notamment une extension en forme de bulle pour une maison au Japon.

Beaucoup de ses projets en cours incluent des références formelles à des phénomènes naturels, comme le toit en forme de vague du projet de centre d’art Nanhai dans le Guangdong.

La photographie est de Iwan Baan sauf indication contraire.

Crédits du projet :

Client: La collaboration MAX

Conception architecturale : MAD Architectes

Architecte exécutif : Architectes de partenariat Davis

Entrepreneur: Saunders Construction

Architecte d’intérieur : Le studio d’intérieur chez Davis Partnership Architects

Ingénieur structure : Jirsa Hedrick

Ingénieur MEP : Ingénieurs ME

Paysage: Architectes de partenariat Davis

Consultant civil : Kimley Horn