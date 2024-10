MAD achève la tour Denver « fissurée » en tant que premier projet de location résidentielle en Amérique du Nord | Nouvelles

MAD Architects a achevé One River North à Denver ; un projet de 16 étages défini par un « canyon fissuré » qui traverse sa façade vitrée. Un développement à usage mixte dans le quartier artistique River North de la ville, le projet comprend des appartements en location et des espaces commerciaux.

Crédit image : Iwan Baan

Crédit image : Parrish Ruiz de Velasco

Le projet de grande hauteur comprend un « sentier de canyon » allant du 6e au 9e étage, inspiré des contreforts et des canyons du Colorado. Selon MAD, l’élément crée un « paysage vertical permettant à ses résidents de se promener comme s’ils faisaient une randonnée en montagne ».

Crédit image : Parrish Ruiz de Velasco

Crédit image : Parrish Ruiz de Velasco

Le canyon de quatre étages sert d’espace d’agrément pour les résidents, avec plus de 13 000 pieds carrés de terrasses paysagées. Parmi les caractéristiques du canyon figurent des sièges extérieurs, des salles communes, des installations de remise en forme, des éléments aquatiques et des vues sur la ville. Depuis sa base au milieu de la tour, le canyon continue de grimper à travers la façade du bâtiment jusqu’à un toit-terrasse paysagé. Inspirée de son contexte alpin, la terrasse sur le toit dispose d’une piscine, d’un spa et d’un jardin avec vue sur les montagnes Rocheuses et les toits de Denver.

Crédit image : Iwan Baan

Crédit image : Iwan Baan

« Imaginez vivre dans un bâtiment tout en ayant l’impression d’être immergé dans un paysage naturel, comme si vous viviez dans un canyon lui-même », a déclaré le fondateur de MAD, Ma Yansong, à propos du projet. « Imaginez nos espaces urbains en trois dimensions, où les immeubles de bureaux et les hôtels de grande hauteur introduisent des jardins aériens, des canyons et des cascades. Dans cette vision, la ville du futur n’est plus simplement constituée de boîtes de béton ; elle devient un lieu qui intègre et connecte les gens avec la nature.

Crédit image : Parrish Ruiz de Velasco

Crédit image : Vic Ryan

À l’intérieur, le bâtiment contient 187 unités locatives réparties sur 15 étages, ainsi qu’un espace commercial de 9 000 pieds carrés au rez-de-chaussée. Selon MAD, l’espace de vente au détail « s’intègre parfaitement dans le paysage environnant et dans le paysage de rue » avec des matériaux extérieurs et des plantations qui se prolongent vers l’intérieur.

Crédit image : Iwan Baan

Crédit image : Iwan Baan

Le projet devient le premier projet de location résidentielle achevé de MAD en Amérique du Nord, après avoir débuté fin 2021. Plus tôt cette année, nous avons couvert l’avancement de la construction du projet, y compris l’installation des panneaux de verre de la façade.

Crédit image : Parrish Ruiz de Velasco

Crédit image : Vic Ryan

La tour a été livrée pour The MAX Collective, MAD assurant la conception architecturale et Davis Partnership Architects agissant en tant qu’architecte exécutif aux côtés du design paysager et intérieur.

Crédit image : Iwan Baan

Crédit image : Iwan Baan

La nouvelle de l’achèvement de la tour arrive le même mois où MAD a surmonté son musée Fenix ​​de la Migration à Rotterdam avec son escalier en colimaçon déterminant. Le mois dernier, Ma Yansong s’est associée à FENDI pour une nouvelle collection de mode ergonomique tandis qu’en juillet, MAD a dévoilé une installation en forme de bulle pour faire revivre une maison historique dans la campagne japonaise.