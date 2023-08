Macy’s va ouvrir plus de petits magasins dans les centres commerciaux

Le magasin Macy’s Herald Square est présenté à New York, le 21 août 2023. Voir Presse | Actualités Corbis | Getty Images

Macy’s a annoncé mardi qu’il ouvrirait quatre autres magasins très différents de ses centres commerciaux géants typiques alors qu’il tentait de rafraîchir une marque qui a perdu de son éclat auprès de nombreux acheteurs. Le détaillant en difficulté pense que le format fonctionne. Les nouveaux magasins ouvriront à l’automne à Boston, Las Vegas et San Diego, et un autre a fait ses débuts ce mois-ci dans la banlieue de l’Indiana. Les emplacements seront plus petits et situés dans des centres commerciaux linéaires. Ils organiseront des événements et échangeront fréquemment des marchandises. Lors d’un appel avec CNBC mardi, le PDG Jeff Gennette a déclaré que les petits magasins de Macy’s avaient surperformé l’entreprise au cours du dernier trimestre. Ceux qui sont ouverts depuis plus d’un an ont affiché une croissance des ventes sur la période de trois mois. Dans l’ensemble de l’entreprise, les ventes comparables sur une base détenue plus licence ont chuté de 7,3 %.

Les magasins ont également surperformé l’entreprise pendant son trimestre de vacances, une période clé pour le détaillant. Macy’s a déjà ouvert 10 magasins similaires pour tester le nouveau concept. Il a dévoilé le premier dans la région de Dallas-Fort Worth au Texas il y a environ trois ans. Certains s’appellent Market by Macy’s, une mini-version des magasins du même nom Macy’s, et d’autres s’appellent Bloomie’s, une version plus petite du grand magasin haut de gamme Bloomingdale’s. La société a ouvert les magasins pour remplacer un emplacement de centre commercial fermé, pour ajouter de la densité à un marché à forte demande ou, dans certains cas, pour entrer dans une nouvelle zone telle que Seattle.

Avec les quatre nouveaux emplacements, Macy’s testera une nouvelle approche : en les appelant simplement par son nom, Macy’s. Les magasins hors centre commercial sont une façon pour Macy’s d’essayer de répondre à une question existentielle : comment rafraîchir sa réputation et sa marchandise pour attirer les jeunes acheteurs, qui ne voient peut-être le grand magasin de 165 ans que comme un lieu où leurs parents ou les grands-parents faisaient leurs courses. Dirigé par le PDG Gennette, le détaillant a lancé un plan de redressement de trois ans, appelé Polaris, qui s’est concentré sur des stratégies telles que la croissance en ligne et la fermeture des magasins sous-performants.

Deux nouveaux concepts de magasins signés Macy’s : Market by Macy’s et Bloomie’s. Mélissa Repko | CNBC