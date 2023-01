Macy’s réduit ses prévisions pour le trimestre des fêtes en raison d’une pression sur les portefeuilles des acheteurs

Le magasin phare de Macy’s à Herald Square à New York, le 23 décembre 2021.

Macy’s vendredi a réduit ses prévisions de ventes pour le trimestre des fêtes, affirmant que les budgets des consommateurs sont sous pression et qu’il s’attend à ce que la pression se poursuive cette année.

Le grand magasin a déclaré que les ventes nettes devraient désormais se situer entre le bas et le milieu de sa fourchette précédemment prévue de 8,16 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars. Il s’attend à ce que le bénéfice dilué par action ajusté se situe dans la fourchette précédemment publiée de 1,47 $ à 1,67 $.

Les actions de la société ont chuté de plus de 4% sur le marché secondaire.

Le PDG Jeff Gennette a déclaré que Macy’s avait enregistré de fortes ventes lors du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday, mais “les accalmies des semaines de vacances creuses ont été plus profondes que prévu”.

Il a déclaré dans un communiqué de presse que le détaillant, qui comprend la chaîne de grands magasins haut de gamme Bloomingdale’s et la chaîne de beauté Bluemercury, a pris des mesures pour se préparer à une année qui pourrait être plus difficile. Par exemple, a-t-il dit, il a étroitement géré son inventaire afin de rester agile et d’avoir la marchandise que les clients veulent.

Bloomingdale’s et Bluemercury ont surperformé le reste de l’activité, a déclaré Gennette, et la société s’attend à ce que les marges brutes pour la saison des fêtes soient à peu près conformes aux attentes.

Le total des stocks de fin de trimestre devrait être légèrement inférieur à celui de l’année dernière et en baisse d’environ 10 % par rapport à 2019, a déclaré Macy’s.

Mais le détaillant prévoit un environnement de vente plus difficile à venir, a déclaré Gennette.

“Sur la base des indicateurs macro-économiques actuels et de nos données exclusives sur les cartes de crédit, nous pensons que le consommateur continuera de subir des pressions en 2023, en particulier au premier semestre, et avons prévu la composition des stocks et la profondeur des achats initiaux en conséquence.”

