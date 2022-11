Macy’s prévoit d’investir des millions pour financer des entreprises appartenant à des minorités

«Nous avons mis l’accent sur une approche holistique en ce qui concerne le soutien aux entreprises noires, ce qui signifie que nous travaillons en étroite collaboration avec les détaillants pour identifier les opportunités, au-delà de l’espace de rayonnage élargi, pour éliminer les obstacles qui ont systématiquement retenu les entrepreneurs noirs», LaToya Williams-Belfort, le directeur exécutif de 15 Percent Pledge, a déclaré dans un e-mail.

Actualisé 4 novembre 2022, 16 h 33 HE

Mme Wilson est l’une des quelque 200 entrepreneurs qui ont suivi The Workshop at Macy’s, un programme intensif lancé il y a 12 ans dans lequel les fournisseurs sous-représentés acquièrent des compétences commerciales telles que la façon d’atteindre les investisseurs et d’évaluer les stratégies de tarification, et comment recevoir des commentaires et obtenir des informations de la part de les dirigeants du grand magasin.

Mais les dirigeants de Macy ont réalisé qu’il ne suffisait pas d’inculquer des leçons de commerce. De nombreuses petites entreprises ont des marges minces et emploient une douzaine de personnes ou moins. Pour travailler avec un grand magasin, l’argent est une nécessité. Pour vendre avec les grands détaillants qui ont des centaines de magasins, les petites entreprises ont souvent besoin de plus de main-d’œuvre ou d’équipement pour répondre aux commandes en gros, et il y a des coûts associés à une commercialisation généralisée.

“Cela leur donne l’occasion de respirer un peu, et c’est important dans les entreprises qui ont de bonnes idées mais qui doivent prendre racine”, a déclaré le directeur général de Macy, Jeff Gennette, à propos du nouveau fonds dans une interview.

Il y a un an et demi, lors de l’analyse des feuilles de calcul et des données, les dirigeants de Macy ont déterminé que quelque chose n’allait pas. Ils ont constaté que certains vendeurs de groupes sous-représentés étaient bien considérés par les marchands de Macy’s et fournissaient constamment un service de qualité, mais ne faisaient que moins de 10 millions de dollars en affaires avec le grand magasin alors qu’ils auraient pu en faire plus.

Par exemple, Macy’s voulait accorder à une entreprise de camionnage appartenant à une femme noire plus d’affaires pour transporter des marchandises de ses centres de distribution aux magasins. Selon Adrian Mitchell, directeur financier de Macy, la société n’a pas été en mesure d’assumer les activités supplémentaires car elle n’avait pas les moyens d’acheter les camions supplémentaires dont elle aurait besoin.

“Il est devenu très, très évident que la combinaison du capital et du soutien gênait”, a déclaré M. Mitchell.