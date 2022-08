Macy’s (M) publie ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2022

Macy’s a réduit mardi ses prévisions pour l’année complète, affirmant qu’elle prévoyait une détérioration des dépenses de consommation sur des articles discrétionnaires comme les vêtements, ce qui obligerait la chaîne de grands magasins à utiliser de fortes démarques pour retirer les articles des étagères.

L’avertissement intervient alors même que le détaillant a annoncé un bénéfice et des revenus au deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes.

Macy’s prévoit désormais des revenus pour l’exercice 2022 dans une fourchette de 24,34 milliards de dollars à 24,58 milliards de dollars, en baisse par rapport aux estimations précédentes de 24,46 milliards de dollars à 24,7 milliards de dollars. Il place son bénéfice annuel ajusté par action dans une fourchette de 4,00 $ à 4,20 $, en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 4,53 $ à 4,95 $. Les analystes de Wall Street recherchaient des prévisions pour l’année complète de 24,36 milliards de dollars et 4,51 dollars par action, selon les estimations consensuelles de Refinitiv.

Les prévisions révisées de Macy’s suivent les géants des grandes surfaces Walmart et Target la semaine dernière, tous deux réitérant leurs prévisions annuelles alors même que leurs bénéfices sont sous pression. Kohl’s, cependant, a de nouveau réduit ses prévisions en disant que ses clients à revenu intermédiaire sont touchés par une inflation accrue.

Les entreprises qui dépendent des ventes d’articles discrétionnaires comme les vêtements et les chaussures courent un plus grand risque de sous-performer dans un environnement où les acheteurs envisagent de plus en plus de réduire leurs dépenses.

“Nous nous attendons à sortir de cette période incertaine en position de force avec un bilan sain”, a déclaré le directeur général Jeff Gennette dans un communiqué.

Macy’s a noté que ses bannières Bloomingdale’s et Bluemercury ont capté la demande au cours du dernier trimestre de la part des dépensiers à revenu élevé à la recherche d’articles de luxe. Les deux entreprises ont surperformé, a-t-il déclaré.

Voici comment Macy’s s’est comporté au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des estimations de Refinitiv :

Bénéfice par action: 1 $ ajusté contre 85 cents attendu

1 $ ajusté contre 85 cents attendu Revenu: 5,6 milliards de dollars contre 5,49 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net au cours de la période de trois mois terminée le 30 juillet est tombé à 275 millions de dollars, ou 99 cents par action, contre 345 millions de dollars, ou 1,08 $ par action, un an plus tôt.

Les ventes nettes ont légèrement diminué à 5,6 milliards de dollars contre 5,65 milliards de dollars un an plus tôt.

Les ventes comparables de Macy’s sur une base détenue plus sous licence ont chuté de 1,6 % par rapport à l’année précédente. Les analystes attendaient une baisse de 2%, selon Refinitiv.

Les ventes numériques ont chuté de 5% par rapport à l’année précédente, mais étaient toujours en hausse de 37% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré Macy’s. Les revenus du commerce électronique ont représenté 30 % des ventes totales.

Gennette a déclaré que les soi-disant plans de redressement Polaris de Macy, qui ont entraîné des fermetures de magasins et des investissements dans ses opérations numériques, ont rendu l’entreprise plus rapide et plus agile. Cela a été “essentiel pour naviguer dans les tendances de consommation et les conditions macro en évolution rapide”, a-t-il déclaré.

Pourtant, Macy’s ne peut échapper au changement de comportement des consommateurs dans un contexte d’inflation élevée depuis des décennies.

Macy’s a annoncé des niveaux de stocks au deuxième trimestre en hausse de 7 % par rapport aux niveaux de l’année précédente. La chaîne de grands magasins a déclaré qu’elle visait des niveaux de stocks “appropriés” d’ici la fin de l’année.

Il a déclaré qu’il utilisait des démarques pour éliminer les stocks âgés de produits saisonniers, de marchandises de marque privée et de catégories liées à la pandémie comme les vêtements de sport, les vêtements de nuit et les articles pour la maison.

