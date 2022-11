Macy’s, BJ’s Wholesale, Kohl’s et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Macy’s (M) – L’action Macy’s a bondi de 9,6 % en précommercialisation après que le détaillant ait annoncé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes. Les ventes des magasins comparables ont chuté moins que prévu et la société a également relevé ses perspectives de bénéfices.

Vente en gros de BJ (BJ) – BJ’s a ajouté 2,4% dans les échanges avant commercialisation après avoir battu les prévisions des analystes sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre. Le détaillant en entrepôt a également annoncé des ventes de magasins comparables meilleures que prévu et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Kohl’s (KSS) – Kohl’s a glissé de 3,8% dans l’action avant commercialisation après avoir retiré ses prévisions financières, citant diverses incertitudes, notamment les conditions macroéconomiques et le départ de la PDG Michelle Gass.

Alibaba (BABA) – Le géant du commerce électronique basé en Chine a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes, mais les revenus ont été inférieurs aux prévisions des analystes. La société a également augmenté son programme de rachat d’actions. Alibaba a chuté de 1,8 % en précommercialisation.

Nvidia (NVDA) – Nvidia a augmenté de 1,2 % en pré-commercialisation après des revenus supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre et un certain nombre d’analystes prédisant un rebond au printemps 2023. La société a également manqué les estimations des résultats pour son dernier trimestre et a publié une prévision de ventes tiède alors que la demande pour ses puces de jeux vidéo diminue.

Systèmes Cisco (CSCO) – Cisco a augmenté de 4,5% dans les échanges en dehors des heures de travail après que la société d’équipements et de logiciels de réseau a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et publié des prévisions optimistes. Cisco a également déclaré qu’il mettrait en œuvre une “restructuration commerciale limitée”.

Soins du bain et du corps (BBWI) – Les actions de Bath & Body Works ont bondi de 21,9% dans le pré-marché après que le détaillant d’articles personnels a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année entière. La PDG Sarah Nash a déclaré que la société était satisfaite de son assortiment de produits pour la saison des fêtes et qu’elle se concentrait sur la gestion des stocks et des dépenses.

Sonos (SONO) – Sonos a bondi de 3,3% dans l’action de précommercialisation après que les ventes du fabricant de haut-parleurs haut de gamme pour le dernier trimestre aient dépassé les prévisions des analystes. Sonos a également déclaré que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont atténués et qu’elle dispose d’un inventaire suffisant pour la saison des achats des Fêtes.

Compagnie de croisière norvégienne (NCLH) – L’action de l’opérateur de croisière a chuté de 5% dans les échanges avant commercialisation après une double dégradation du Credit Suisse pour sous-performer par rapport à la surperformance, la société citant un certain nombre de facteurs, notamment la valorisation.