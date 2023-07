Macy’s affronte des difficultés avec de nouvelles marques exclusives

NEW YORK – Macy’s la chaîne de grands magasins de 165 ans, cherche des moyens de suivre les nouveaux enfants du quartier.

Le détaillant fait face à une chute des ventes et son stock a connu des difficultés au cours d’une bonne année pour le marché. Maintenant, il mise sur une vague de marques privées nouvelles et actualisées pour attirer les acheteurs, d’autant plus que certains fuient vers les marques populaires directes aux consommateurs, les géants en ligne comme Shein et Amazone et des joueurs à grande échelle comme Cible .

Mercredi, il a présenté sa toute nouvelle marque privée, On 34th, sur son produit phare Macy’s Herald Square. La marque, nommée d’après l’emplacement du magasin hérité de Manhattan, est composée de vêtements et d’accessoires pour femmes. La marque est conçue pour les femmes de 30 à 50 ans qui veulent des looks modernes, polyvalents et faciles à porter.

La nouvelle marque arrive dans les rayons des magasins et sur le site Web de Macy à un moment difficile pour l’entreprise et une grande partie de l’industrie de la vente au détail. Les consommateurs ont réduit leurs dépenses discrétionnaires dans les magasins, car ils sont pincés par des factures d’épicerie et des loyers plus élevés, alors qu’ils dépensent pour des expériences comme des concerts et des vacances d’été. L’exploitant de grands magasins a revu à la baisse ses perspectives pour l’ensemble de l’année le mois dernier, après avoir vu les consommateurs réduire leurs achats de vêtements et d’autres articles.

Le 34e est la première des quatre nouvelles marques privées que Macy’s prévoit de lancer d’ici la fin de 2025. Elle prévoit également de rafraîchir certaines étiquettes existantes et d’en éliminer d’autres.

La directrice du marchandisage de Macy, Nata Dvir, a déclaré que les débuts de On 34th surviennent après plus de deux ans de recherche de clients.

« Ils se souciaient de l’ajustement, de la qualité et de la valeur et avaient une énorme passion pour ce qu’ils mettaient chaque jour », a-t-elle déclaré. « Et ils méritaient mieux. »

L’événement de lancement a également présenté un autre élément de l’avenir de Macy : il a marqué l’une des premières apparitions publiques de Tony Spring, depuis qu’il a été nommé son prochain PDG. Spring, qui dirige actuellement le grand magasin haut de gamme Bloomingdale’s de la société mère, succèdera à Jeff Gennette en février.

Gennette a déclaré mercredi que le stress financier des consommateurs continue d’apparaître dans les tendances des ventes de l’entreprise.

Macy’s a considérablement réduit ses attentes financières en juin. L’exploitant de grands magasins, qui comprend Bloomingdale’s et la chaîne de beauté Bluemercury, a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes comparables détenues plus sous licence chutent de 6% à 7,5% pour l’année. Il s’attend à un bénéfice par action de 2,70 $ à 3,20 $ pour l’année.

Les actions de Macy’s ont reflété les préoccupations des investisseurs. L’action de Macy’s était en baisse de plus de 20 % jusqu’à présent cette année à partir de mercredi. Le S&P 500, en comparaison, est en hausse de 19 % cette année.

Certaines des inquiétudes de Wall Street sont spécifiques à l’entreprise, car les investisseurs se demandent si le grand magasin hérité peut suivre l’évolution des goûts des acheteurs.

Macy’s a cherché à stabiliser le navire ces dernières années tout en étant battu par d’autres dynamiques en évolution rapide. Dirigé par Gennette, le grand magasin a lancé un plan de redressement de trois ans en février 2020, environ un mois avant le début de la pandémie de Covid. Il a appelé à fermer les magasins en retard, à investir dans ses emplacements les plus performants et à accélérer la croissance en ligne.