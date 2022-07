Macy Gray dit que l’Amérique l’a laissée “traumatisée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Macy Gray a été au centre de la controverse cette semaine.

La chanteuse a reçu un contrecoup pour les commentaires qu’elle a faits sur l’identité de genre lors d’une interview avec Piers Morgan, ce qui a incité les critiques à la qualifier d ‘«ignorante», de «transphobe», de «merveille à succès» et de «TERF» (féministe radicale d’exclusion transgenre). ). Gray a continué à s’exprimer sur ses déclarations, y compris mercredi dans une publication Instagram, dans laquelle elle a révélé que son nouvel album, “The Reset”, avait été repoussé au 10 août. Il était initialement prévu pour le 8 juillet.

“Vous venez tous sur ma page, me menacez et m’insultez – juste parce que j’ai dit quelque chose avec lequel vous n’êtes pas d’accord – soyez ce que vous voulez être et partez”, a écrit l’homme de 54 ans, qui a déclaré plus tard dans une interview qu’elle “n’a jamais voulu blesser qui que ce soit”.

Gray a déclaré à Hoda Kotb, animatrice de “TODAY”, “c’est juste une question d’éducation” et veut arriver à un point où tout le monde peut “se comprendre”. Elle a noté que cela avait été une “énorme expérience d’apprentissage” pour elle. “Être une femme, c’est une ambiance, et c’est quelque chose dont je suis très fière”, a-t-elle déclaré. “Et c’est très précieux pour moi et je pense que si vous, dans votre cœur, sentez que c’est ce que vous êtes, alors c’est ce que vous êtes, indépendamment de ce que quelqu’un dit ou pense.”

BETTE MIDLER, MACY GRAY FACE À LA RÉTROACTION SUR LEUR DÉFINITION DES FEMMES

Peu de temps avant que la chanteuse ne fasse ses remarques controversées, elle a expliqué à Fox News Digital comment les événements de 2020 l’ont inspirée à créer “The Reset”. En mai de cette année-là, elle, avec le reste du pays, a vu une vidéo graphique de la mort d’Ahmaud Arbery qui a circulé en ligne.

En février 2020, Arbery, 25 ans, a été abattu dans un quartier de banlieue à environ 15 minutes du centre-ville de Brunswick, en Géorgie. Greg et Travis McMichael se sont armés et ont utilisé une camionnette pour chasser Arbery après l’avoir aperçu en train de courir dans leur quartier. Le voisin William “Roddie” Bryan s’est joint à la poursuite dans son camion et a enregistré une vidéo sur téléphone portable de Travis faisant exploser Arbery avec un fusil de chasse.

Aucun des trois hommes n’a été arrêté plus de deux mois plus tard, lorsque cette vidéo de la fusillade d’Arbery a été divulguée en ligne et que le Georgia Bureau of Investigation a repris l’affaire à la police locale. Les trois hommes risquent chacun une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnus coupables de crimes haineux par un jury fédéral qui a conclu qu’ils avaient poursuivi et tué Arbery parce qu’il était noir. La condamnation a été reportée au 8 août de cette année.

“Lorsque cette vidéo est apparue, j’ai juste pensé à [Arbery’s] mère », a déclaré Gray à Fox News Digital.« Ils ont continué à montrer ce clip encore et encore. J’ai juste pensé, ‘Et si elle regarde ?’ Moi et mes deux meilleurs amis, Charyn [Harris] et grâce [Blake], étaient au téléphone, en parlaient. Nous voulions faire quelque chose.”

En mai 2020, George Floyd, un homme noir, est décédé lorsque l’officier de l’époque, Derek Chauvin, l’a cloué au sol et lui a pressé un genou contre le cou pendant ce que les autorités disent être de 9 minutes et demie. Le meurtre de l’homme de 46 ans a déclenché des protestations dans le monde entier en raison de la brutalité policière et du racisme.

Macy, qui est mère de trois enfants, s’est associée à ses deux copains pour lancer Mygood, une organisation à but non lucratif qui vise à soutenir les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la brutalité policière.

“C’est quelque chose dont vous n’entendez pas parler – ceux qui sont laissés pour compte”, a déclaré Gray. “Ce sont des parents qui doivent vivre avec cette douleur, une douleur qui ne disparaît jamais. Et vous ne pouvez pas la réparer. Vous ne pouvez pas enlever cette douleur à une mère qui a perdu son fils ou sa fille à cause d’un meurtre. Mais vous pouvez rendre certaines choses plus faciles, comme aider financièrement les funérailles. Et la plus grande demande que nous recevons concerne les ressources en santé mentale. Ils veulent tous quelqu’un à qui parler, mais ils ne savent pas où aller.

Gray a déclaré que par le biais de la fondation, elle a entendu des histoires de familles en deuil et qui ont du mal à faire face.

MACY GRAY RÉPOND AU RETOUR DE JEU, ACCUSATIONS DE « TRANSPHOBIE » SUR SA DÉFINITION D’UNE FEMME

“Honnêtement, c’est devenu insupportable”, a-t-elle admis. “J’ai dû faire une pause. Nous parlions aux parents sur Zoom, et je partageais ces histoires sur mes plateformes de médias sociaux pour sensibiliser. Mais j’ai dû faire une pause parce que c’était si douloureux d’entendre ces histoires. C’était déchirant . Je me sens mal de dire ça. Mais aucune de ces morts n’était justifiée. Et regardez, je suis pour la police. Nous ne sommes pas du tout anti-police. Mais vous avez toujours une mère, un père, une sœur, un frère, un fils , ma fille, qui ne sera plus jamais la même à cause de ça… Et chaque fois que mon fils sort, je suis malade d’inquiétude. Il a 26 ans et peut se débrouiller. Mais après avoir entendu ces histoires, on ne peut s’empêcher de se demander. Et de s’inquiéter .”

En réfléchissant à “The Reset”, la chanteuse a déclaré qu’il y avait une chanson intitulée “PTSD” qui décrit comment les événements de 2020 en Amérique l’ont laissée “traumatisée”.

“Il s’agit de ce qui se passe dans le monde et de ce que cela a fait mentalement à tout le monde”, a-t-elle expliqué. “Je sais que tout le monde est un peu foiré après tout cela. Nous avons encore des résidus avec le 6 janvier et toute la politique qui se déroule encore, tout ce que notre dernier régime a laissé derrière nous. Tout cela nous a été abandonné. Nous ‘ essaie toujours de récupérer.”

Gray a déclaré qu’elle avait créé son dernier album alors qu’elle était isolée pendant la pandémie de coronavirus.

L’APPEL DE MACY GREY POUR UN NOUVEAU DRAPEAU AMÉRICAIN REÇOIT DES RÉACTIONS MÉLANGÉES : “MAINTENANT, LE DRAPEAU EST TROP BLANC ? !”

“A la fin de la nuit, vous priez pour que le lendemain soit meilleur”, a-t-elle déclaré. “Nous étions tous émus et un peu partout. Alors je suis juste entré et j’ai fait mon truc. C’était le bon moment pour tout verser là-bas.”

Gray espère que “The Reset” “élèvera” les auditeurs pendant cette “période étrange” de l’histoire.

“J’espère que cela rend les gens heureux d’une manière ou d’une autre”, a-t-elle déclaré. “Il y a tellement de violence et de chaos en ce moment. Nous avons un gâchis ici, et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Il ne semble pas y avoir de stratégie ici. Personne ne semble en parler. Politiciens sont juste concentrés sur notre réélection, pas vraiment sur nous… J’espère donc que cet album donnera une pause à tout le monde. C’est vraiment tout ce que la musique peut faire, vous aider à oublier tous vos problèmes. Vous pouvez oublier les opinions des autres sur vous, comment beaucoup d’argent que vous n’avez pas, et ce que vous devez faire ensuite. Mais nous verrons quelle est la prochaine étape.

Brie Stimson de FOX News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.