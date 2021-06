MUSICIENNE Macy Gray a été critiquée pour une attaque contre le drapeau américain, qu’elle considère comme « en lambeaux, daté et source de division ».

La chanteuse a adressé son irritation avec Old Glory dans un éditorial honorant Juneteenth.

Macy Gray a plaidé sa cause dans un éditorial affirmant que le drapeau américain actuel est obsolète et devrait être modifié

La musicienne du Grammy Award a même créé sa propre idée d’un drapeau avec des étoiles multicolores, des rayures blanc cassé et une carte superposée sur les rayures rouges

Dans ce document, l’artiste R&B lauréat d’un Grammy accusait le drapeau américain d’être « détourné en tant que code pour une croyance spécifique », lit-on dans l’article publié dans MarketWatch.

« Que Dieu bénisse ces croyants, ils peuvent l’avoir. »

Elle a ensuite comparé les « Stars and Stripes » au drapeau « Stars and Bars » qui représente la Confédération.

« Comme le confédéré, il est en lambeaux, daté, source de division et incorrect. »

Elle a ajouté : « Cela ne représente plus la démocratie et la liberté. Il ne nous représente plus TOUS. Ce n’est pas juste d’être obligé de l’honorer.

« Il est temps pour un nouveau drapeau. »

Gray a suggéré que le drapeau actuel était déjà défectueux car il devait y avoir 52 étoiles, pas 50 pour représenter Washington DC et Porto Rico qui essayaient de gagner le statut d’État Crédit : Getty – Contributeur

L’effort a été accueilli avec dérision rapide par de nombreux politiciens.

Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré à Gray: « Non merci. »

Elle a poursuivi: « Old Glory continue d’être un symbole de liberté et de justice pour tous. »

La députée républicaine Lauren Boebert du Colorado est allée jusqu’à dire que si vous êtes contre le drapeau, allez en trouver un que vous préférez et déménagez-y.

« Il y a 195 pays dans le monde », a tweeté Boebert. « 194 d’entre eux n’ont pas le drapeau américain.

« Si @MacyGraysLife ou si quelqu’un d’autre déteste tellement le drapeau américain, il devrait choisir un drapeau qu’il aime et aller vivre dans le pays qui l’arbore ! »

Le représentant Andy Biggs d’Arisona a fait écho à ce sentiment.

« Si vous n’aimez pas le drapeau américain, n’hésitez pas à partir », lit-on sur son tweet.

Le musicien a répondu de manière préventive à ce que beaucoup pourraient bientôt demander : Pourquoi ?

Gray a fait valoir que la composition du drapeau est imparfaite.

Elle affirme qu’il en manque deux aux 50 étoiles – citant spécifiquement les poursuites pour l’État de Washington, DC et de Porto Rico.

Et les « rayures » blanches sur le drapeau, elle cite des preuves du Smithsonian qu’elles symbolisent « la pureté et l’innocence ».

« L’Amérique est géniale. C’est beau », écrit-elle. « Pur, ça ne l’est pas. Il est brisé et en morceaux.

Gray a également critiqué le drapeau pour ses rayures blanches et a suggéré qu’elles pourraient être « blanc cassé » à la place Crédit : Getty

Elle a ensuite demandé : « Et si les rayures étaient blanc cassé ?

« Et si les étoiles étaient nos couleurs à TOUS – votre teint et le mien – comme l’échelle de mélanine ? »

Quant au carré bleu et aux rayures rouges, Gray semblait les garder sous une forme ou une autre.

Le carré bleu qu’elle écrit représente « la vigilance et la persévérance » et les rayures rouges « représentent la bravoure ».

« L’Amérique est toutes ces choses », lit-on dans l’Op-Ed.

« Alors, et si ces éléments sur le drapeau restaient ? Et si le drapeau ressemblait à ça ?

Et c’est alors qu’une version entièrement rendue d’un drapeau américain est incluse avec 52 étoiles de différentes nuances pour remplacer le blanc d’origine.

Les rayures ont été assombries à une teinte presque grise.

Et le fond rayé rouge était plutôt une nuance translucide superposée sur une carte.

Pour clore son appel à une correction du drapeau, elle a suggéré que ce qu’elle réclamait n’était pas sans précédent.

Elle a souligné comment, en 1959, le drapeau a été modifié par un adolescent nommé Bob Heft.

Il a réorganisé les étoiles de 48 à 50 – en prévision de l’adhésion d’Hawaï et de l’Alaska à l’union.

« Il a conçu un NOUVEAU drapeau avec 50 étoiles pour l’avenir, parce que les choses avaient changé », a déclaré Macy.

« Soixante-deux ans plus tard, en 2021, nous avons changé et il est temps pour une réinitialisation, une transformation. Celle qui représente tous les États et nous tous. »