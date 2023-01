“Macron veut qu’on meure au travail”: les salariés français rejettent la proposition de retraite

De grandes manifestations ont touché la France.

Les gens sont en colère contre la proposition d’augmenter l’âge de la retraite.

La police a procédé à plusieurs arrestations.

Plus d’un million de personnes ont défilé jeudi en France pour protester contre la réforme des retraites, certains manifestants se heurtant à la police à Paris, alors que des grèves ont perturbé les transports publics, les écoles et une grande partie de la fonction publique.

Le ministère de l’Intérieur a estimé à 1,2 million le nombre total de manifestants défilant contre le projet du président Emmanuel Macron d’allonger l’âge de la retraite, dont 80 000 à Paris.

Le syndicat CGT d’extrême gauche a déclaré qu’il y avait eu plus de deux millions de personnes lors de manifestations à travers la France, et 400 000 dans la seule capitale.

Une autre journée d’action est prévue le 31 janvier.

Autour du quartier de la Bastille à Paris, des manifestants ont lancé des bouteilles, des poubelles et des grenades fumigènes sur les forces de l’ordre qui ont riposté par des gaz lacrymogènes et chargés de disperser les fauteurs de troubles, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Alors que la marche se terminait dans la soirée, des groupes de jeunes manifestants se sont également affrontés aux forces de sécurité sur la vaste place de la Nation dans l’est de Paris, incendiant plusieurs vélos et brisant des arrêts de bus.

LIRE | Des milliers de personnes défilent dans la capitale péruvienne pour demander la démission du président

La police a déclaré que 44 personnes avaient été arrêtées pour armes ou violences, principalement parmi le groupe radical des “Black Blocs”, qui portaient des masques, des casques et des vêtements noirs.

Les officiers ont réussi à séparer le groupe, qui comptait environ un millier, de la manifestation principale, a indiqué la police.

Dix-sept personnes ont également été interpellées à Lyon, où 23 000 personnes ont manifesté, selon les autorités.

Le plan de retraite, présenté par le gouvernement Macron la semaine dernière, ferait passer l’âge de la retraite pour la plupart de 62 ans – parmi les plus bas de l’UE – à 64 ans et augmenterait les années de cotisations requises pour une retraite à taux plein.

Les syndicats français avaient appelé à une mobilisation de masse, la première fois qu’ils se sont unis depuis 12 ans, lorsque l’âge de la retraite est passé de 60 à 62 ans.

La police a déclaré plus tôt qu’elle s’était préparée à 550 000 à 750 000 manifestants dans toute la France, dont jusqu’à 80 000 dans la capitale.

Macron, s’exprimant lors d’un sommet franco-espagnol à Barcelone, a défendu ce qu’il a appelé une “réforme juste et responsable”.

Mais les manifestants n’étaient pas d’accord, dont Hamidou, 43 ans, qui a rejoint la manifestation dans le centre de Paris.

Il a dit:

Macron veut qu’on meure au travail.

“On se lève très tôt. Certains collègues se lèvent à 3h du matin. Travailler jusqu’à 64 ans, c’est trop.”

À proximité, Charlie Perrin, 15 ans, a dénoncé un âge de la retraite toujours plus reculé.

“Au train où vont les choses, nous serons presque incapables de marcher ou de vivre au moment où nous aurons le droit de prendre notre retraite”, a-t-elle déclaré.

Près d’un travailleur du secteur public sur trois était en grève à midi, a estimé le gouvernement.

Des manifestants brandissent des drapeaux du syndicat français CGT lors d’un rassemblement appelé par les syndicats français contre le plan de réforme des retraites du gouvernement à Marseille, dans le sud de la France. AFP PHOTO : Nicolas Tucat, AFP

Les manifestations se sont même étendues jusqu’à Papeete, la capitale de la Polynésie française, où environ 800 personnes se sont rassemblées pour s’opposer aux changements proposés, ont indiqué les autorités.

Dans la région nord-ouest de la Bretagne, le menuisier et couvreur Laurent Quere, 42 ans, s’est dit farouchement opposé à devoir travailler plus longtemps.

“Quel client sain d’esprit nous emploierait sur un chantier à 64 ans ?” il a dit.

Les grèves ont perturbé les transports publics dans la capitale, fermant une ligne de métro et obligeant les autres à exploiter des services réduits. Un grand nombre de trains ont été supprimés à travers la France.

De nombreux parents ont été contraints de s’occuper de leurs enfants, car environ 40 % des enseignants du primaire et plus de 30 % du secondaire ont débrayé, selon les estimations officielles.

Les syndicats placent la participation à la grève beaucoup plus élevée, à 70% et 65%, respectivement.

Les grévistes du fournisseur d’énergie public EDF ont déclaré avoir réduit la production d’électricité de 7 000 MW, tandis que l’opérateur de réseau RTE a estimé le chiffre à 5 000 MW, soit suffisamment pour alimenter deux villes de la taille de Paris.

Mais le syndicat CGT a déclaré que la réduction n’aurait “aucun impact sur les utilisateurs”.

Le chef de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré jeudi à Public Senat que la réforme des retraites “regroupait le mécontentement de chacun” à l’égard du gouvernement.

Il ajouta:

Nous sommes tous d’accord pour dire que la réforme est injuste.

Avec les métros et les bus parisiens en déroute, les fans de basket-ball devaient avoir du mal à se rendre au NBA Paris Game à guichets fermés entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls dans le nord-est de la capitale dans la soirée.

Les sondages d’opinion montrent qu’environ les deux tiers des Français s’opposent au relèvement de l’âge de la retraite, une décision qui intervient dans un contexte d’inflation élevée et alors que le pays se remet encore des retombées économiques de la pandémie de Covid-19.

La dernière tentative de réforme des retraites de Macron en 2019 s’est terminée un an plus tard lorsque Covid-19 a frappé l’Europe. Mais elle avait déjà provoqué la plus longue grève du réseau de transport parisien depuis trois décennies.

L’ancien banquier de 45 ans s’est engagé à poursuivre ses plans pour repousser l’âge de la retraite lors de sa campagne de réélection l’année dernière, soulignant les prévisions selon lesquelles le système pourrait tomber dans de profonds déficits à la fin de la décennie.

Mais les syndicats se méfient de la refonte et veulent protéger ceux qui ont commencé à travailler à un jeune âge ou qui ont peiné dans des emplois physiquement exigeants.