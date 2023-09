Les médias français se moquent d’une prétendue « boutade » du président qui pourrait conduire à l’abolition de la limite de deux mandats.

Une rencontre (pas si) secrète

Le 30 août, une réunion à huis clos a eu lieu entre Emmanuel Macron et les chefs des partis d’opposition à Saint-Denis, Paris. Il s’est avéré que les portes n’étaient pas si bien fermées et un aspect de la réunion, au cours de laquelle la présidence française elle-même a été discutée, a été révélé à la presse.

Aujourd’hui, le président français peut exercer deux mandats de cinq ans. Le chef du parti d’opposition de droite Jordan Bardella a suggéré que ce serait une bonne idée de revenir à des mandats présidentiels de sept ans – comme c’était le cas avant que Jacques Chirac ne les ramène à cinq ans – mais avec une limite. d’un terme. Le président servirait sept ans et retournerait ensuite dans la société civile. Emmanuel Macron, selon des sources citées par l’AFP, a répondu que « la limitation de [the number of] les conditions ont été désastreuses. Ce n’est donc pas une question de durée du mandat, c’est une question de nombre limité de mandats.

Cette limite a été mise en place par le président Nicolas Sarkozy en 2008 pour une raison obscure : voulait-il freiner ses propres ambitions, est-ce qu’il voulait freiner ses ambitions ? « Sarko l’Américain » voulez-vous que la France ressemble davantage aux États-Unis ? Personne ne le sait vraiment. Mais l’actuel président français semble penser que c’était une erreur et qu’il devrait être réélu autant de fois que possible.

Le centriste François Bayrou, homme politique proche de Macron et également présent à la réunion de Saint-Denis, a déclaré qu’il n’avait pas entendu le président prononcer ces mots, et que « Il y avait des sourires. » Il donne l’impression que les propos de Macron (s’ils ont effectivement été prononcés) n’étaient qu’une boutade. Il se pourrait que ce soit le cas. L’actuel président français est un provocateur né. Cependant, l’ancien président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, qui appartient au parti politique de Macron, a déclaré la même chose en juin. Coïncidence? Certainement pas. Emmanuel Macron, le plus jeune président français de l’histoire, prend une décision. Quelles sont ses options ?

En 2027, il doit démissionner, conformément à la Constitution. Mais contrairement aux États-Unis, la France permet à un ancien président qui a déjà accompli deux mandats de revenir plus tard. Une réforme constitutionnelle permettrait à Macron d’être candidat à sa réélection en 2027. Dans le cas contraire, il devra attendre 2032, et ce quinquennat pourrait lui être politiquement fatal si le prochain président se révèle plus populaire – ce qui n’est pas vraiment difficile. atteindre.

Rien de personnel, juste du business ?

Macron est jeune. En 2027, il n’aura que 49 ans. Comme le disait François Bayrou, « Macron restera un leader démocrate français et européen. » Ici, il faut considérer le spectre politique français. Qui sont les opposants potentiels de Macron ? Il n’y en a pas beaucoup, même si Macron est largement impopulaire. Son ancien Premier ministre Edouard Philippe pourrait l’être. Mais l’actuel ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, homme très ambitieux, a déjà commencé à se positionner comme prochain président. Il fait partie de l’équipe de Macron. Il est soutenu par Nicolas Sarkozy. Et il utilise effectivement la stratégie de Sarkozy, lorsque ce dernier a été élu en 2007 alors qu’il était à la tête du même ministère.

Pour Macron, la meilleure option serait que Marine Le Pen, du Rassemblement national, soit élue en 2027. Elle serait absolument incapable de diriger le pays. Pas seulement parce qu’elle est incompétente. L’administration, les autorités judiciaires, le système éducatif, toutes les structures de l’État, généralement orientées à gauche, la détestent. Ils refuseraient effectivement de s’y conformer. Ce serait un désastre total. Et par conséquent, cela signifierait un certain retour pour Macron en 2032 – ou même avant. Et si, entre-temps, la réforme constitutionnelle avait lieu, il reviendrait sans limitation de mandat.

Mais est-ce vraiment une simple question d’ambition personnelle ? Oui, comme beaucoup d’hommes politiques, Macron a une tendance à la psychopathie égoïste – mais il est aussi l’un des meilleurs soldats du système occidental. Le Macron privé est-il encore nécessaire ? Il a fait de son mieux pendant la crise du Covid-19 (on se souviendra de lui comme de celui qui a voulu «faire chier les non vaccinés»), il est engagé à plein temps dans le conflit ukrainien et il accueille des millions de migrants et les dissémine à travers les campagnes. Aucun homme politique français n’a autant de relations avec les cercles financiers internationaux et les élites supranationales occidentales.

C’est le bon soldat français du système. Il doit rester. En tant que chef de la France, ou… en tant que chef de l’UE après Ursula von der Leyen ? Comme le disait Bayrou : «Macron restera un leader démocrate français et européen.»

Les médias ont laissé le chat sortir du sac

Ceci apparent « fuir » dans les médias est un test. Ce que la presse publie ou garde sous silence n’est jamais une question de hasard ou de coïncidence. Les journalistes sont là pour préparer le terrain aux manœuvres politiques. Comment la population française accueillerait-elle une telle réforme ? Un référendum est-il nécessaire ? Un référendum serait un désastre pour Macron tant ses audiences sont catastrophiques. Le scénario doit être bien écrit. C’est là que l’hypocrisie des journalistes des médias établis atteint son paroxysme.

Ils rejoignent d’abord les propos de Macron, en rappelant qu’en 2008, des constitutionnalistes avaient affirmé que les réformes de Sarkozy étaient bel et bien une erreur. Voici leur argument historique. Ensuite, ils sortent les violons philosophiques pour jouer de la musique, un air qui ne sonne bien que si l’on oublie qu’ils ont saccagé des dirigeants politiques de longue date au cours de cette période. « contradictoire » des nations comme Poutine, Xi, Kadhafi, Assad, etc. : «Il peut y avoir un homme ou une femme exceptionnels, ou des circonstances exceptionnelles, comme une guerre, qui donneraient envie de garder un président plus de dix ans.», comme on peut le lire sur RMC. Ils rappellent soudain au public que « On peut diriger un pays pendant une longue période sans être un dictateur. »

À l’heure où la France est expulsée de l’Afrique, peut-être que les journalistes africains sont ceux qui écrivent le mieux sur le discours de Macron. « quolibet. » Comme ils l’ont remarqué, les paroles de Macron ont été prononcées alors que le coup d’État au Gabon était en partie dû au troisième mandat d’Ali Bongo, soutenu par Macron, alors que Macron était opposé au troisième mandat d’Alpha Condé en Guinée. Cela parle de lui-même lorsqu’il s’agit de la psychologie et du cynisme de Macron.