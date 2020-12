Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il souhaitait maintenir de bonnes relations avec le Royaume-Uni après le Brexit, tandis que le Premier ministre Boris Johnson insiste sur le fait que le bloc devrait reconnaître le droit de la Grande-Bretagne à la souveraineté avant la signature d’un accord commercial.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre portugais Antonio Costa à Paris, Macron a déclaré mercredi qu’il souhaitait la meilleure relation possible avec le Royaume-Uni à l’avenir.

Le président français a toutefois souligné qu’il était essentiel pour «L’intégrité du marché unique européen doit être préservée», et il a défendu «Le renforcement d’une union économique monétaire forte» malgré les incertitudes persistantes sur l’issue du Brexit.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré au Parlement européen plus tôt dans la journée qu’un chemin étroit était désormais visible vers un accord: «Je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou non. Mais je peux vous dire qu’il y a un chemin vers un accord maintenant.

Pendant ce temps, Johnson lui-même a exprimé mercredi l’espoir que l’UE accepterait un accord commercial post-Brexit, affirmant que le bloc devait d’abord reconnaître le droit de la Grande-Bretagne à la souveraineté.

«Chaque espoir que j’ai [is] que nos amis et partenaires d’outre-Manche verront du sens et concluront un accord, et qu’il ne leur faudra que comprendre que le Royaume-Uni a un droit naturel… de vouloir pouvoir contrôler ses propres lois et ses propres zones de pêche, « a dit le Premier ministre au Parlement.

Lundi, la France a averti que le Royaume-Uni avait le plus à perdre après avoir quitté l’UE. «Les Britanniques seront les plus grands perdants du Brexit», Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré.

Il a également qualifié le Brexit de «folie», ajoutant que l’impact du départ du Royaume-Uni de l’UE sur l’économie française serait limité à 0,1 point de pourcentage de son produit intérieur brut l’année prochaine.

