Macron va refondre le système de santé français en difficulté

Le discours de Macron est intervenu alors que de nombreux hôpitaux en France ont signalé des difficultés majeures ces dernières semaines, avec des unités d’urgence débordées par des patients atteints de grippe, de COVID-19 et d’infections à la bronchiolite.

PARIS – Le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi une refonte du système de santé français en difficulté, y compris de nouvelles méthodes de financement pour les médecins et les hôpitaux, davantage d’embauches et d’autres changements organisationnels.

Les médecins de famille se sont également mis en grève pendant les vacances de fin d’année pour réclamer une augmentation de leurs honoraires de consultation – actuellement fixés à 25 euros (26 $) – et de meilleures conditions de travail.

Dans un discours prononcé dans un hôpital d’Evry, en banlieue sud de Paris, Macron s’est engagé à “répondre aux inquiétudes de nombre de nos concitoyens (qui souhaitent) obtenir des soins de santé dans un court délai… et aux inquiétudes, à l’anxiété , fatigue des professionnels de santé.

Macron a annoncé des changements majeurs dans la façon dont les hôpitaux obtiennent des financements afin qu’ils ne soient plus pénalisés lorsqu’ils effectuent des activités complexes et chronophages.

Il s’est également engagé à augmenter les honoraires des médecins à condition qu’ils s’impliquent pour assurer la continuité des soins de santé dans leur région et acceptent de nouveaux patients. Les détails des changements doivent être élaborés dans les mois à venir, a-t-il déclaré.

Considéré comme l’un des meilleurs au monde, le système de santé français souffre depuis de nombreuses années d’une pénurie de médecins et autres professionnels, une situation aggravée par la crise du COVID-19.

Les changements récents ont permis au pays de former plus de médecins et d’infirmières, mais il faudra des années pour voir l’impact de telles mesures, a souligné Macron.