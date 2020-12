Le président français a écrit au syndicat de la police pour souligner les projets de réforme de la police française et d’améliorer la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre au milieu d’un certain nombre de scandales très médiatisés.

Dans une lettre datée de lundi, le président Emmanuel Macron a fait part de son souhait de «Intervenir personnellement» en matière de maintien de l’ordre, et a annoncé des plans pour une consultation de sécurité en janvier.

La lettre, citée par les agences de presse AFP et Reuters, a été écrite par le président à l’Unité SGP Police-Force ouvrière.

Dans la lettre, Macron décrit la nécessité de revoir à la fois le fonctionnement de la police et ses relations avec le public.

Il est urgent d’agir pour améliorer la confiance entre les Français et les forces de l’ordre tout en donnant aux policiers et gendarmes les moyens de respecter leurs engagements et les attentes de nos citoyens.

Les sept réformes concernent la formation de la police, la supervision, les ressources, la capture vidéo des interventions, les inspections et les relations avec la population au sens large ainsi qu’avec les médias.

La consultation, nommée le «Beauvau de la Sécurité», après la place Beauvau, la place parisienne où se trouve le ministère français de l’Intérieur, s’appuiera sur sept projets de réforme présentés par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin fin novembre.

«Je veux agir rapidement et concrètement pour améliorer les conditions d’exercice d’un beau et essentiel métier, celui de maintenir la paix», Ajouta Macron.

L’annonce intervient au milieu d’une controverse considérable concernant la police française.

Fin novembre, quatre policiers ont fait l’objet d’une enquête à la suite de la diffusion de séquences montrant des policiers battant brutalement un producteur de musique noire à Paris avant d’arrêter l’individu battu pour ne pas porter de masque facial.

Cela a été précédé par des images montrant les forces de l’ordre expulsant de force des migrants d’un camp de tentes dans la capitale française.

Ces événements sont survenus alors que le gouvernement Macron tentait de faire adopter un projet de loi controversé sur la sécurité qui criminaliserait la publication malveillante de photos de policiers en service.

Le gouvernement a finalement abandonné le projet de loi, à la suite de nombreuses manifestations bien suivies, et a promis de réécrire complètement son contenu.

