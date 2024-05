Macron suspend la réforme du vote en Nouvelle-Calédonie après les émeutes

Légende, De nombreux Kanaks – que l’on voit ici manifester au passage du cortège de M. Macron – veulent l’indépendance de la France

Il ya 1 heure

Le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il n’imposerait pas une réforme controversée du vote dans le territoire français du Pacifique de Nouvelle-Calédonie à la suite d’émeutes meurtrières.

S’exprimant lors d’une visite sur l’île principale, M. Macron a déclaré que les dirigeants locaux devraient engager un dialogue pour trouver un accord alternatif pour l’avenir de l’archipel.

Six personnes, dont deux policiers, ont été tuées et des centaines d’autres blessées dans des émeutes, des pillages et des incendies criminels.

Actuellement, le droit de vote sur le territoire est réservé aux autochtones Kanak et à ceux arrivés de France avant 1998.

La réforme prévue permettrait à davantage de résidents français – y compris ceux résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans – de voter.

De nombreux Kanaks – qui représentent environ 40 % de la population – craignent que cela dilue leur voix politique et rende plus difficile l’organisation d’un futur référendum sur l’indépendance.

« J’ai promis que cette réforme ne passerait pas aujourd’hui dans le contexte actuel », a déclaré M. Macron.

« Nous allons accorder quelques semaines pour permettre un apaisement des tensions et une reprise du dialogue pour trouver un large accord » entre toutes les parties, a-t-il ajouté, précisant qu’il ferait le point sur la situation dans un mois.

Légende, M. Macron a rencontré des dirigeants indépendantistes et anti-indépendantistes lors de sa visite

Cependant, M. Macron a insisté sur le fait que le résultat du dernier référendum sur l’indépendance, au cours duquel les habitants ont voté pour rester en France, ne pouvait être remis en question.

La Nouvelle-Calédonie a organisé trois référendums sur l’indépendance. Les deux premiers ont montré de faibles majorités pour le reste de la France. La troisième a été boycottée par les partis indépendantistes après que les autorités ont refusé de reporter le vote en raison de l’épidémie de Covid.

Au cours de son voyage, M. Macron a eu des rencontres avec des dirigeants indépendantistes et anti-calédoniens.

Si les deux parties parviennent à parvenir à un nouvel accord, le territoire pourrait alors voter pour son adoption lors d’un référendum, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l’accord de Nouméa de 1998, la France a accepté de donner à la Nouvelle-Calédonie – un groupe d’îles entre l’Australie et les Fidji devenu territoire français au XIXe siècle – plus d’autonomie politique et de limiter le droit de vote aux élections provinciales et législatives à ceux qui y étaient alors résidents.

Depuis, plus de 40 000 ressortissants français se sont installés en Nouvelle-Calédonie.

La semaine dernière, l’Assemblée nationale à Paris a proposé d’accorder le droit de vote aux résidents français résidant sur le territoire depuis 10 ans, suscitant une violente réaction.

Les troubles ont causé des dégâts estimés à des centaines de millions de dollars. Aucune des six personnes tuées n’a été abattue par les forces de sécurité françaises, selon le parquet français.

L’état d’urgence sera levé lorsque toutes les barricades des manifestants auront été démantelées, a ajouté M. Macron. Il a décrit ces violences comme un « mouvement d’insurrection sans précédent » que personne n’avait vu venir.

Une force de 3 000 hommes déployée depuis la France resterait sur le territoire, y compris pendant les Jeux olympiques d’été de Paris si nécessaire, a-t-il déclaré.

L’aéroport de Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, reste fermé aux vols commerciaux.