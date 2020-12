Le président français Emmanuel Macron a insisté vendredi sur le fait qu’en matière de droits de pêche après le Brexit, il ne voulait pas avoir son gâteau et le manger, mais qu’il n’allait certainement pas donner sa part non plus.

La Commission européenne a publié jeudi des mesures d’urgence pour un Brexit sans accord, qui comprend une proposition « de créer le cadre juridique approprié » accordant aux pêcheurs de l’UE et du Royaume-Uni un accès réciproque à leurs eaux jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à la conclusion d’un accord de pêche , « quelle que soit la date la plus proche ».

Macron a été interrogé vendredi sur cette mesure d’urgence lors d’une conférence de presse en marge d’une réunion des dirigeants de l’UE à Bruxelles.

« La Commission européenne a suggéré hier que les pêcheurs européens pourraient continuer à pêcher dans les eaux britanniques après un non-accord. Voulez-vous, Monsieur le Président, avoir votre gâteau et le manger? », A demandé James Franey, journaliste au Daily Mail.

Le leader français a répondu: « Je ne sais pas à quelles informations vous faites référence mais cela dépend de l’existence d’un accord sur les relations futures ou non et des mesures transitoires qui seront prises en matière de pêche ».

« Nous connaissons les termes, et je suis cohérent, donc non, je ne veux pas avoir mon gâteau et le manger, mais je veux que les morceaux soient coupés également parce que je ne donne pas mon morceau », at-il ajouté.

Les négociations pour un accord définissant les relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sont toujours en cours, à peine trois semaines avant la fin de la période de transition. Les droits de pêche et les règles de concurrence sont les domaines clés où subsistent de «très grands écarts» entre les deux parties.

Le Premier ministre Boris Johnson et la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, ont déclaré mercredi à l’issue d’une réunion en personne qu’une «décision ferme» sur un accord serait prise d’ici dimanche 13 décembre.

Macron a réitéré vendredi que les 27 États membres de l’Union restaient unis sur une approche commune.

« Je respecte toutes les parties impliquées et j’espère que chacun pourra parvenir à un accord qui, d’une part, préserve l’intérêt européen – je vous rappelle que les Européens n’ont pas choisi le Brexit – et, d’autre part, respecte nos Britanniques. amis et nous permet – car la géographie est têtue – de continuer à vivre côte à côte même après le Brexit », a-t-il poursuivi.