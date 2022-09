Macron suggère comment le conflit ukrainien devrait se terminer

Une paix négociée est la seule solution à la crise, insiste le dirigeant français

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine “ne finira qu’à la table des négociations” a déclaré le président français Emmanuel Macron.

Macron a appelé à une “paix négociée” entre voisins lors d’un entretien accordé jeudi à BFM TV à bord de son avion revenant de la session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré plus tôt ce mois-ci que Moscou “n’a pas rejeté” l’idée de pourparlers avec Kiev, mais a averti que plus la partie ukrainienne les retarderait, plus il serait difficile de trouver un terrain d’entente.

Parlant du rôle occidental dans le conflit en Ukraine, Macron a insisté sur le fait que “notre devoir est de tenir notre ligne.” Et cette ligne, selon lui, est “aider Kiev à protéger son territoire et à ne jamais attaquer la Russie.”

Lire la suite La Russie va commencer une mobilisation partielle – Poutine

“Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie” a assuré le président français.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une mobilisation partielle en Russie, citant le fait que le pays se battait “toute la machine militaire occidentale” en Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés européens poursuivent ouvertement une défaite militaire de la Russie, cherchant à réduire le pays à l’insignifiance et à piller ses richesses naturelles, a déclaré le président russe. Mais, selon Poutine, Moscou est prêt à “utiliser tous les moyens dont nous disposons” pour protéger son peuple et son territoire.

Macron a déclaré en réponse aux déclarations de Poutine qu’en annonçant une mobilisation partielle de ses réserves militaires, la Russie a décidé “faire un pas vers l’escalade”, tout en essayant de “chantage” l’Occident avec des armes nucléaires.

L’appel des réservistes en Russie fait suite à l’annonce faite cette semaine par les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, et les régions à prédominance russe de Zaporozhye et de Kherson, qu’elles organiseront des référendums sur l’adhésion à la Russie entre le 23 et le 27 septembre.