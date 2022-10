Macron s’oppose au nouveau gazoduc ibérique

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son gouvernement ne soutenait pas l’idée de construire un nouveau gazoduc pour pomper du gaz naturel entre la péninsule ibérique et le reste de l’Europe malgré la crise énergétique du continent.

Pendant la guerre en Ukraine, les pays de l’Union européenne ont eu du mal à trouver un terrain d’entente sur la manière de sevrer le bloc de sa dépendance au gaz russe. L’Espagne fait pression pour construire un autre gazoduc plus grand vers la France, un plan auquel le chancelier allemand Olaf Scholz a réitéré son soutien mercredi.

Macron a déclaré avant une réunion jeudi des pays européens à Prague que les pipelines existants entre l’Espagne et la France n’étaient actuellement utilisés qu’à 50% à 60% de leur capacité.

“De quoi l’Europe a-t-elle besoin dans les années à venir ? Produire plus d’électricité sur son sol et avoir une stratégie (d’énergie) renouvelable et nucléaire”, a déclaré le dirigeant français.

Le nouveau gazoduc nécessiterait cinq à huit ans pour être construit, a déclaré Macron, suggérant que la France ne souhaite pas importer de grandes quantités de gaz à long terme.

“Je pense que notre priorité est plutôt d’obtenir plus d’interconnexions électriques en Europe, donc je suis plus favorable à ces projets”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, le Premier ministre portugais a déclaré que les autorités européennes envisageaient un gazoduc de gaz naturel liquéfié entre l’Espagne et l’Italie comme moyen de contourner l’opposition française.