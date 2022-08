Macron s’exprime sur les problèmes des relations entre la France et le Royaume-Uni

Le président français a riposté aux remarques de l’espoir du Premier ministre britannique Liz Truss, qui a refusé de dire s’il était un “ami ou un ennemi”.

Londres et Paris auraient un “Problème sérieux” dans leur relation s’ils étaient incapables de dire s’ils étaient amis ou ennemis, a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron.

La remarque est venue en réponse aux déclarations de Liz Truss, la favorite pour devenir le prochain Premier ministre britannique, qui a refusé de dire si elle considérait le président français comme un “ami ou ennemi.”

« Si je devenais Premier ministre, je le jugerais sur des actes, pas sur des mots. Le jury est sorti, “ elle a dit tard jeudi.

Macron a été invité à commenter les remarques lors de son voyage en Algérie, disant à Truss qu’il s’agissait en fait “pas bon de trop perdre ses repères.” Il a également semblé orienter la déclaration à consonance personnelle de Truss vers une question plus large sur la relation entre leurs deux pays, déclarant sans équivoque que “La France est l’amie du peuple britannique.”

“Le peuple britannique, le Royaume-Uni, est une nation amicale, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants, et parfois malgré ses dirigeants ou les petites erreurs qu’ils peuvent commettre dans la démagogie”, a déclaré Macron.

“Si nous ne sommes pas capables, entre la France et la Grande-Bretagne, de dire si nous sommes amis ou ennemis – le terme n’est pas neutre – nous allons vers de graves problèmes”, il a averti.

Le Premier ministre britannique sortant Boris Johnson s’est empressé d’adoucir les propos de son successeur potentiel, insistant sur le fait que Macron a personnellement toujours été un “très bon copain” à Londres.

« Je pense avoir toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un très bon pote de notre pays », dit Johnson, passant partiellement au français. Londres et Paris ont eu “très bien” relations depuis plus de deux siècles, a-t-il ajouté “depuis l’époque napoléonienne essentiellement”, et ces liens devraient être “célèbre.”