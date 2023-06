Le président français Emmanuel Macron serait un invité inapproprié au sommet des BRICS, a déclaré jeudi l’agence de presse RIA citant le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, critiquant les pays dont la politique est considérée comme hostile par la Russie.

Le groupe BRICS d’économies émergentes, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, doit tenir un sommet à Johannesburg en août.

L’Afrique du Sud réfléchit actuellement à ses options juridiques si le président russe Vladimir Poutine décide d’assister au sommet des BRICS parce que la Cour pénale internationale (CPI) a émis en mars un mandat d’arrêt contre Poutine pour le conflit en Ukraine.

L’Afrique du Sud est membre de la CPI et serait théoriquement tenue de l’arrêter s’il assiste au sommet des BRICS.

Interrogé sur le souhait déclaré de Macron d’assister au sommet, Ryabkov a déclaré: « De toute évidence, les dirigeants des États qui poursuivent une politique aussi hostile et inacceptable à notre égard, discutant avec tant d’emphase et de conviction que la Russie devrait être isolée sur la scène internationale et partager la communauté La position de l’OTAN sur le fait de nous infliger une soi-disant défaite stratégique – un tel dirigeant est un invité inapproprié du BRICS.

« Et nous ne cachons pas notre approche, avons-nous dit à nos collègues d’Afrique du Sud. Nous espérons que notre point de vue sera pleinement accepté », a déclaré Ryabkov.