Macron s’envole pour la Nouvelle-Calédonie pour tenter de réprimer « une insurrection sans précédent » dans un territoire éloigné du Pacifique

Nouméa — Le président français a tenu jeudi une série de réunions avec des représentants locaux dans le territoire agité du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, appelant au calme après des émeutes meurtrières et promettant que des milliers de renforts militaires resteraient en place pour réprimer ce qu’il a appelé une « insurrection sans précédent ».

Emmanuel Macron est arrivé jeudi dans la capitale Nouméa après un vol de 24 heures pour chercher les moyens de mettre fin à plus d’une semaine de pillages, d’incendies criminels et d’affrontements qui ont fait six morts et des centaines de blessés. Les troubles ont éclaté à cause d’un projet de réforme du vote en France qui, selon les autochtones Kanak, diluerait leur voix.

A sa sortie de l’avion à l’aéroport international de la Tontouta, le dirigeant français a déclaré aux journalistes que sa « priorité absolue » est « le retour à la paix, au calme et à la sécurité ».

Le président français Emmanuel Macron arrive au commissariat central de Nouméa, dans le territoire français du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, le 23 mai 2024. LUDOVIC MARIN/Piscine/Reuters



Il devait passer environ 12 heures au sol.

De quoi s’agit-il des troubles en Nouvelle-Calédonie ?

La France dirige la Nouvelle-Calédonie depuis les années 1800, mais de nombreux Kanaks indigènes sont toujours mécontents du pouvoir de Paris sur leurs îles et souhaitent une plus grande autonomie ou indépendance.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les troubles les plus meurtriers de l’archipel depuis quatre décennies ont été déclenchés par le projet français d’accorder le droit de vote à des milliers de résidents non autochtones de longue durée, ce qui, selon les Kanaks, diluerait l’influence de leurs votes.

Les projets de réforme du vote ont « rompu le contrat de confiance » avec Paris, a déclaré Victor Gogny, président du Sénat de Nouvelle-Calédonie, un organe consultatif qui intervient sur les questions touchant les Kanaks.

Depuis le 13 mai, les séparatistes ont érigé des barricades qui ont coupé des quartiers entiers et la principale route menant à l’aéroport international, qui reste fermée. En réponse, des Français et d’autres origines ont bloqué les rues de leurs propres quartiers.

Un bâtiment endommagé est vu alors que des émeutiers protestent contre les projets visant à permettre à davantage de personnes de participer aux élections locales dans le territoire sous domination française, ce que rejettent les manifestants indigènes kanak, à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, le 15 mai 2024, sur cette photo obtenue du réseau social. médias. Lilou Garrido Navarro Kherachi/Reuters



Il s’agit d’un « mouvement d’insurrection totalement inédit », a déclaré Macron, ajoutant que « personne ne l’avait vu venir avec ce niveau d’organisation et de violence ».

Des émeutes nocturnes ont vu des dizaines de voitures, d’écoles, de magasins et d’entreprises incendiés.

Les autorités françaises ont imposé l’état d’urgence, placé les dirigeants séparatistes en résidence surveillée, interdit la vente d’alcool et envoyé environ 3 000 soldats, policiers et autres renforts de sécurité pour apaiser les troubles.

Mais malgré la remarque de Macron suggérant que les troubles étaient sans précédent, Elaine Cobbe, de CBS News, à Paris, affirme qu’il y a eu des insurrections et des manifestations répétées contre la domination française depuis des décennies – la plus meurtrière s’étant produite probablement en 1988, lorsque 21 personnes ont été tuées lors d’une longue prise d’otages. prise.

Les Kanaks indigènes luttent depuis longtemps contre la colonisation française, qui a attiré depuis le XIXe siècle un afflux important de Français et d’autres Européens. Les Kanaks ne représentent plus que 41 % de la population, c’est pourquoi beaucoup ne veulent pas de la nouvelle loi.

Les opposants craignent que cela ne renforce effectivement le contrôle de Paris sur l’archipel du Pacifique.

Des gens manifestent alors que le cortège du président français Emmanuel Macron passe à Nouméa, dans le territoire français du Pacifique de la Nouvelle-Calédonie, le 23 mai 2024. LUDOVIC MARIN/Piscine/Reuters



Plusieurs référendums en faveur de l’indépendance ont tous échoué, et de nombreux Kanaks pensent que cela est dû, au moins en partie, au fait que la majorité des électeurs n’est pas Kanak et qu’ils ont des liens plus forts avec la métropole française.

Macron a exclu de revenir sur le résultat des référendums, affirmant que la paix ne pouvait pas se faire au prix d’ignorer la volonté du peuple ou de « nier d’une manière ou d’une autre le chemin qui a déjà été emprunté ».

Où se trouve la Nouvelle-Calédonie et pourquoi est-ce si important ?

Le fait que Macron soit prêt à entreprendre un si long voyage quelques semaines seulement avant les élections européennes clés peut montrer à quel point les enjeux sont importants.

Sa visite a débuté par une minute de silence pour les morts et des échanges de plusieurs heures avec des élus indépendantistes, avant de se rendre dans un commissariat pour remercier les forces de sécurité.

« D’ici la fin de la journée », il y aura des « décisions » et des « annonces » sur les prochaines étapes, a promis Macron – tout en ajoutant qu’il pourrait prolonger son séjour si nécessaire.

Les forces de sécurité « resteraient aussi longtemps que nécessaire, même pendant la Jeux olympiques et paralympiques« , qui se tiendra à Paris en juillet-août.

Une carte montre l’Australie et les petites îles d’Océanie, dont le territoire français de Nouvelle-Calédonie, dans l’océan Pacifique Sud. Getty



Beaucoup plus proche de l’Australie que de l’Europe, la Nouvelle-Calédonie se trouve à 10 500 milles du continent français mais reste à la fois une partie de la France et un avant-poste stratégique dans une région de plus en plus contestée.

La Chine, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États arabes du Golfe et la France se disputent l’influence dans le Pacifique Sud – le considérant comme un terrain géopolitique crucial.

La Nouvelle-Calédonie est également attractive en tant que l’un des plus grands producteurs mondiaux de nickel, avec jusqu’à 30 % des réserves mondiales.

Tension dans les rues alors que les touristes cherchent une issue

Macron s’est rendu pour la dernière fois en Nouvelle-Calédonie en juillet 2023, lors d’un voyage boycotté par les représentants kanak.

Mais les dirigeants de tous les partis indépendantistes ont participé à la réunion de jeudi avec Macron, a indiqué son bureau, y compris le mouvement de premier plan l’Union calédonienne (UC) et le collectif CCAT qui a organisé des mois de manifestations.

Dans les rues, les correspondants de l’AFP ont vu des Kanaks tenir encore des barrages renforcés le jour de la visite de Macron, brandissant des drapeaux indépendantistes et brandissant des banderoles de protestation contre la réforme électorale.

Le projet de loi « n’existe plus pour nous, depuis que des gens sont morts, il n’est même plus en discussion », a déclaré Lele, une mère de famille de 41 ans favorable à l’indépendance.

Mais une forte présence policière abritait un semblant de vie normale dans le centre de Nouméa, où de nombreux magasins avaient rouvert leurs clients et de longues files d’attente se formaient devant les boulangeries.

Des gens font la queue pour acheter du pain dans le district de Magenta, à Nouméa, dans le territoire français du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, le 23 mai 2024, lors de la visite du président français Emmanuel Macron. LUDOVIC MARIN/Piscine/Reuters



Des centaines de touristes australiens et néo-zélandais ont commencé à fuir les troubles, même si des centaines d’autres restent coincés.

Il y avait de la colère jeudi parce que la visite hautement sécurisée de Macron avait suspendu d’autres vols de rapatriement.

Le ministère australien des Affaires étrangères a envoyé un courrier électronique aux voyageurs pour leur dire qu’il n’y aurait pas de vols jeudi, une situation que le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a qualifiée de « frustrante ».

Les efforts visant à rouvrir l’aéroport international aux vols commerciaux ont été retardés à plusieurs reprises. Mais les opérateurs espèrent que les connexions reprendront samedi.