Macron s’engage à briser les tabous de la France et à combattre l’extrême droite

S’engageant à « briser les tabous », à déréglementer l’économie et à lutter jusqu’au bout contre l’extrême droite, le président Emmanuel Macron a présenté sa vision d’une France plus forte et plus juste lors d’une conférence de presse télévisée qui s’est déroulée jusque tard dans la nuit parisienne de mardi.

“Nous mettrons fin aux normes inutiles”, a déclaré M. Macron devant plus de 100 journalistes, promettant de favoriser ceux qui “innovent et créent”, réduisent les formalités administratives, facilitent l’embauche et encouragent les chômeurs à accepter les offres d’emploi. . Son objectif, a-t-il ajouté, était « une France de bon sens plutôt qu’une France de tracas ».

Le président a souligné qu’il avait battu Marine Le Pen, leader d’extrême droite et éternelle candidate à la présidentielle, en 2022 et 2017, et « je ferai tout pour l’arrêter à nouveau ». Il a qualifié le programme de son parti, le Rassemblement national, d’incohérent et de garant d’une France plus faible.

“Jusqu’aux 15 dernières minutes de ma présidence, je me battrai”, a-t-il déclaré.

Dans une France déjà troublée par les changements favorables au marché imposés lors du premier mandat de M. Macron, qui ont ramené le chômage à son plus bas niveau depuis de nombreuses années, sa promesse d’une nouvelle déréglementation se heurterait certainement à la résistance de nombreux Français attachés au plus haut point à la politique de marché. de protection sociale financée par l’État.