Macron s’en prend à Trump et félicite Biden de faire « partie du club »

EMMANUEL Macron a félicité le président Joe Biden pour sa volonté de « coopérer » à la suite des pourparlers lors du sommet du G7 samedi.

Faisant une série de commentaires devant les médias, les remarques de Macron comprenaient également un coup à l’ancien président américain Donald Trump, décrivant Biden comme faisant « partie du club ».

Le président Joe Biden rencontrait Joe Biden au sommet du G7 dans le sud-ouest de l’Angleterre Crédit : Reuters

C’est la première réunion depuis qu’il a remplacé Donald Trump (photographié ici avec Macron) Crédit : AP : Presse associée

Les politiciens joyeux se réunissaient pour la première fois lors du sommet qui se déroule ce week-end dans la pittoresque baie de Carbis, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Ils ont été photographiés en train de rire et de sourire ensemble alors qu’ils appréciaient une conversation légère.

« Ce que vous démontrez, c’est que le leadership est un partenariat », a commencé Macron alors que Biden était assis à côté de lui, souriant et hochant la tête.

Il a ajouté : « Je pense que c’est formidable d’avoir le président américain dans le club et très disposé à coopérer. »

Des journalistes ont ensuite demandé au président américain si « l’Amérique était de retour », ce à quoi il a pointé du doigt Macron et a dit « demandez-lui ».

« Certainement », a répondu le président français.

Biden s’est rendu au Royaume-Uni dans le cadre d’un voyage de cinq jours auquel ont participé d’autres dirigeants mondiaux tels que le Premier ministre britannique Boris Johnson et la chancelière allemande Angela Murkel.

Pourtant, sa relation avec Macron est apparue particulièrement forte lorsqu’il l’a comblé d’une série de mots chaleureux.

« Le soleil brille, nous sommes sur cette plage, je vais bien », a déclaré Biden. « Et je suis avec le président de la France, ça me fait encore plus de bien. »

« Les choses se passent bien et nous sommes sur la même longueur d’onde », a-t-il noté.

Les deux dirigeants avaient déjà attiré l’attention vendredi lorsque, après avoir posé pour une photo de famille avec d’autres membres du G7, ils ont quitté la plage en se serrant les bras.

Le président Biden a ensuite publié sur les réseaux sociaux son soutien à Macron.

Il disait : « Le président Macron et moi sommes solidaires, prêts à relever les défis les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. »

Biden a ri alors que le couple s’asseyait à Carbis Bay Crédit : Reuters

Cela comprenait une poignée de main chaleureuse entre la paire Crédit : Reuters

Macron avait précédemment publié un tweet disant qu' »ils étaient solidaires » Crédit : @POTUS/Twitter

Les images de Biden embrassant Macron contrastaient fortement avec celles de l’ancien président américain Donald Trump qui était souvent en désaccord avec les autres dirigeants mondiaux.

Cela comprenait une confrontation particulièrement tendue entre Trump et Macron lors de la réunion de l’OTAN en 2019 où Trump a bizarrement menacé Macron : « Voulez-vous de beaux combattants de l’Etat islamique ? Je peux vous les donner ! »

Pourtant, parmi ses nombreuses querelles, Trump aurait noué une relation étroite avec Vladimir Poutine – qui n’est pas présent au sommet.

Cela incluait d’indiquer précédemment qu’il acceptait la parole du dirigeant russe au-dessus des conclusions de ses propres renseignements sur les allégations de correction faites lors de la campagne électorale présidentielle américaine de 2016.

Le remplaçant de Trump, Joe Biden, devrait maintenant rencontrer Poutine pour la première fois la semaine prochaine.

Le couple est apparu plus amical que lorsque Donald Trump a rencontré Macron Crédit : AP : Presse associée

Leur relation tendue était évidente lors d’un sommet de l’OTAN en 2019 lorsque Trump a fait référence à ISIS Crédit : AFP ou concédants de licence

Le Sun avait confirmé que le président donnerait une conférence de presse en solo après sa rencontre avec Poutine, car la Maison Blanche craindrait que le dirigeant russe l’utilise comme plate-forme.

Cela survient après que Poutine a ri hier de manière glaciale de l’affirmation antérieure de Biden selon laquelle il était un « tueur ».

Lors d’une interview sur NBC dans laquelle il a fait l’éloge de « l’extraordinaire » Donald Trump, il a qualifié Joe Biden de « politicien de carrière ».

Par la suite, un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré : « Une conférence de presse en solo est le format approprié pour communiquer clairement avec la presse libre les sujets qui ont été soulevés lors de la réunion, à la fois en termes de domaines sur lesquels nous pouvons nous entendre et dans les domaines où nous avons des préoccupations importantes. . »

La Maison Blanche a déclaré que la réunion impliquerait « une session de travail et une session plus restreinte », sans donner plus de détails.

Une multitude de questions devraient être sur la table alors que les deux hommes se rencontrent, notamment les inquiétudes des États-Unis concernant les coups de sabre russes à la frontière ukrainienne, l’emprisonnement de l’adversaire du Kremlin Alexei Navalny et le soutien de Poutine à l’homme fort biélorusse Alexandre Loukachenko.

Biden blâme également la Russie pour la cyberattaque massive de SolarWinds, l’ingérence électorale et l’hébergement de criminels derrière une série d’attaques de ransomware.