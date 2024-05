Macron se rendra en Nouvelle-Calédonie après des manifestations meurtrières

Le président français Emmanuel Macron effectue un voyage surprise en Nouvelle-Calédonie, un territoire français du Pacifique Sud en proie à des troubles meurtriers depuis plus d’une semaine, pour s’entretenir avec les dirigeants indépendantistes.

Six personnes sont mortes et des centaines ont été blessées depuis que les manifestations du peuple autochtone Kanak ont ​​tourné à la violence au début de la semaine dernière. Les autorités françaises ont envoyé des centaines de policiers en Nouvelle-Calédonie, imposé un couvre-feu et interdit TikTok, mais elles ont eu du mal à rétablir le calme sur le territoire.

Certains dirigeants locaux ont exprimé des doutes sur la capacité de M. Macron, qui doit arriver jeudi, à désamorcer les tensions. «Voici le pompier après avoir allumé le feu!» Jimmy Naouna, porte-parole du FLNKS, une alliance de partis indépendantistes, a écrit sur les réseaux sociaux.

De nombreux membres de la communauté kanak ont ​​accusé M. Macron et la France de revenir sur un accord qui avait placé la Nouvelle-Calédonie sur la voie possible de l’indépendance. La source du conflit est un amendement à la Constitution française qui débloquerait les listes électorales en Nouvelle-Calédonie – une décision qui ferait probablement pencher la balance en faveur d’un référendum d’autodétermination en faveur de la France. M. Macron a refusé les appels au retrait de l’amendement.