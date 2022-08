Macron se rend en Algérie pour panser ses blessures

Cette visite intervient moins d’un an après une crise diplomatique de plusieurs mois entre les deux pays qui a attisé les tensions postcoloniales et alors que la guerre en Ukraine a renforcé le statut de l’Algérie en tant que partenaire clé pour l’approvisionnement en gaz du continent européen.

Ces dernières années, Macron a pris des mesures sans précédent pour reconnaître la torture et les meurtres commis par les troupes françaises pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie de 1954 à 1962, dans le but d’apaiser les relations encore rancunières entre les deux pays. Pourtant, la série de gestes symboliques n’a pas été à la hauteur des excuses de la France pour ses actions pendant la guerre – une demande de longue date de l’Algérie.

Macron aura une deuxième réunion avec Tebboune vendredi en présence du chef de l’armée française et des ministres de la Défense et des Affaires étrangères pour discuter de la paix et de la stabilité dans la région, après que la France a achevé le retrait de ses troupes du Mali au début du mois. Paris maintient toujours des troupes dans la région élargie du Sahel, le cœur de l’opération étant déplacé au Niger.