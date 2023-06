Macron se dit prêt à parler à Poutine

Le dirigeant français a toutefois ajouté qu’il n’appellerait pas son homologue russe en premier

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il prendrait le téléphone si le président russe Vladimir Poutine décidait de l’appeler pour faire une quelconque proposition concernant le conflit ukrainien.

Dans une interview accordée à la chaîne d’information France24, le dirigeant français a toutefois noté qu’il avait « aucune raison d’appeler [Putin] d’abord, » ajoutant que la contre-offensive ukrainienne était en cours et qu’il espérait que viendrait bientôt le temps des négociations à des conditions favorables à Kiev.

« Mais, s’il m’appelle et me propose quelque chose, je répondrai, car la France a toujours été médiatrice », a-t-il ajouté. a déclaré Macron.

Il a également souligné que toute reprise du dialogue aujourd’hui n’est possible que « s’il y a un retour au droit international, qui assure la possibilité de vivre en paix. »

Macron a été l’un des rares dirigeants européens qui, malgré les réactions négatives, ont continué à s’entretenir régulièrement avec Poutine après le lancement par la Russie de son opération militaire en Ukraine en février dernier. Macron a également mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre toute tentative de forcer « humiliant » des conditions de paix sur la Russie, et a insisté sur le fait que Paris était contre toute tentative de forcer un changement de régime à Moscou ou d’attaquer la Russie sur son propre sol.

Cependant, il a également déclaré qu’il souhaitait voir la Russie « défait en Ukraine » et a continué à fournir aux forces de Kiev des armes de plus en plus lourdes, notamment des véhicules de combat d’infanterie et des canons d’artillerie.

Plus tôt cette semaine, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé que Paris avait demandé que Macron soit invité à la prochaine conférence des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon le responsable, le président français a exprimé une « intérêt » en assistant en tant qu’observateur au 15e sommet du groupe, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Cependant, de hauts responsables russes ont fait valoir que la présence de Macron au sommet serait « inapproprié » compte tenu de la position de son gouvernement contre Moscou et des tentatives de l’isoler tout en soutenant l’objectif de l’OTAN d’infliger une « défaite stratégique » sur la Russie.

Naledi Pandor, la ministre des Affaires étrangères d’Afrique du Sud, qui accueille le sommet, a déclaré à son tour qu’inviter Macron serait une « innovation » pour les BRICS, mais a noté qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce sujet.