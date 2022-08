Macron riposte à Truss après avoir commenté un “jury” pour savoir s’il est un ami ou un ennemi

Le président français a riposté à Liz Truss après que le favori de la direction conservatrice a déclaré que le jury ne savait pas s’il était un ami ou un ennemi.

Emmanuel Macron a décrit la Grande-Bretagne comme un allié et a déclaré que son peuple serait toujours ami de la France, malgré les erreurs occasionnelles commises par ses dirigeants.

“La Grande-Bretagne est une amie de la France, je n’en doute pas une seconde”, a-t-il déclaré à propos des propos de Mme Truss, qui devrait devenir le prochain Premier ministre britannique.

Mais il a averti : « Si la France et la Grande-Bretagne ne peuvent pas dire si elles sont amies ou ennemies… alors nous nous dirigeons vers de sérieux problèmes. ”

La ministre des Affaires étrangères a été accusée d’un manque de jugement “lamentable” après avoir déclaré aux membres conservateurs lors d’une assemblée électorale à Norwich jeudi qu’elle n’était pas décidée quant à savoir s’il était un “ami ou un ennemi”.

Le Royaume-Uni et la France se sont affrontés sur un certain nombre de questions ces derniers mois, notamment les traversées en bateau dans la Manche et le chaos des voyages à Douvres. Dans une tentative apparente de lisser les relations diplomatiques, Boris Johnson a décrit le président français comme un ” très bon copain ” de la Grande-Bretagne.

Il a également affirmé que M. Macron était un “grand, grand fan de notre pays”. “Je pense que j’ai toujours eu de très bonnes relations avec Emmanuel Macron”, a-t-il déclaré aux journalistes, “Emmanuel Macron est un tres bon pote de notre pays”.

Les alliés de Mme Truss ont également tenté de minimiser la rangée, décrivant ses commentaires comme “légers”.

Au cours d’une série de questions rapides, Julia Hartley-Brewer de TalkTV, hôte des hustings, a demandé à Mme Truss : “Le président Macron, ami ou ennemi ?”

“Le jury est sorti”, a-t-elle répondu sous de vifs applaudissements. Elle a ensuite ajouté: “Mais si je deviens Premier ministre, je le jugerais sur des actes, pas sur des mots.”

Son rival Rishi Sunak a répondu “ami” lorsqu’on lui a posé la même question.

Le ministre fantôme des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que les commentaires de Macron montraient un “manque de jugement lamentable” en insultant un allié proche.

“A un moment où l’Occident doit rester uni face aux tentatives russes de nous diviser, le fait que le ministre des Affaires étrangères ait choisi d’insulter inutilement l’un de nos plus proches alliés montre un manque de jugement terrible et inquiétant”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “La prise de décision de Liz Truss est clairement devenue obscurcie par des semaines et des semaines de jeu devant la galerie des membres conservateurs plutôt que de se concentrer sur le pays.”

L’ancien ministre conservateur et pair Gavin Barwell a déclaré: “Vous auriez pensé que le ministre des Affaires étrangères savait que nous étions dans une alliance militaire avec la France”.

Ailleurs dans les hustings, Mme Truss a concédé que s’il s’agissait de choisir entre s’appuyer sur la France ou la Chine pour l’expertise nucléaire, elle choisirait la France.

Elle a déclaré: «Je suis très clair sur le fait que nous devons dynamiser notre industrie nucléaire, y compris Sizewell, y compris les petits réacteurs modulaires produits dans le Derbyshire.

“Franchement, je préférerais que nous ayons plus d’expertise nucléaire locale, et malheureusement nous l’avons perdue parce que nous n’avons pas réussi à faire ces choses il y a 20 ou 30 ans”, a-t-elle déclaré. “Si c’est un choix entre s’appuyer sur la France et s’appuyer sur la Chine, je prendrais la France.”

Le chancelier Nadhim Zahawi a défendu Mme Truss, qualifiant ses commentaires de “légers”.

“Cela a été clairement dit comme un commentaire léger avec une touche d’humour”, a déclaré vendredi M. Zahawi aux diffuseurs.

L’allié de Truss a poursuivi: «Et il y avait beaucoup de rires autour de lui. Liz et moi savons tous les deux que la France est un allié stratégique dans la défense, le cyber, dans notre effort de guerre pour aider l’Ukraine, toutes ces choses que nous travaillons très étroitement ensemble.