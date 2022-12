Macron revient au Qatar par amour du sport, malgré les critiques

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron est sur le point de s’envoler pour le Qatar pour la deuxième fois en une semaine, malgré de larges inquiétudes concernant le bilan de l’émirat en matière de droits humains et d’environnement. Pourquoi? Parce que la France est en finale de la Coupe du monde et que Macron est vraiment un grand fan de football – ainsi qu’un éminent défenseur du partenariat de longue date entre les deux pays.

Une vidéo diffusée après la victoire de la France sur le Maroc en demi-finale montrait un Macron enthousiaste se mêlant aux joueurs français dans le vestiaire mercredi soir au stade de Doha, applaudissant au son du tube musical “Libéré du désir” devenu la victoire de l’équipe. hymne.

La Coupe du monde au Qatar a suscité de multiples controverses – des conditions de vie des travailleurs migrants à l’impact sur l’environnement des stades climatisés et la place des personnes LGBTQ, ainsi que des femmes et des minorités. De nombreux militants, notamment en Europe, avaient appelé au boycott du tournoi.

Certains sur les réseaux sociaux ont également noté que le vol de six heures de Paris à Doha est énergivore et non respectueux du climat – en contradiction apparente avec les engagements antérieurs de Macron.

Lors d’un sommet européen à Bruxelles jeudi, Macron a déclaré qu’il maintenait pleinement sa décision. “Je soutiens l’équipe de France et je pense que les Français le sont aussi”, a-t-il déclaré.

Il a évoqué les plus de 20 millions de téléspectateurs qui ont regardé la demi-finale sur TF1, un record pour un match de Coupe du monde depuis 2006. « Les chiffres sont là. Nous aimons notre équipe nationale, nous en sommes fiers, nous voulons qu’elle gagne », a déclaré Macron.

Sportif de 44 ans, Macron a joué au football avec l’équipe de l’ENA dans les années 2000. Il est supporter du club de Marseille, dans le sud de la France, et a disputé l’an dernier un match de football caritatif – une première pour un président français en exercice – au cours duquel il a marqué sur penalty.

Macron a également été vu en train de boxer lors d’un événement de campagne dans la banlieue nord de Paris en avril de cette année, juste avant d’être réélu pour un second mandat – un sport qu’il pratiquerait avec certains des officiers chargés de sa sécurité.

Le président français avait annoncé à l’avance qu’il assisterait à la demi-finale et à la finale si la France se qualifiait, comme il l’avait fait lors de la précédente Coupe du monde remportée par les Français en Russie en 2018.

En réponse aux critiques, il a déclaré le mois dernier que « le sport ne doit pas être politisé. ”

Paris et certaines autres grandes villes françaises ont décidé de ne pas diffuser les matchs de la Coupe du monde sur des écrans géants dans les fan zones publiques en raison des inquiétudes concernant le bilan du Qatar en matière de droits humains.

Macron, qui a déclaré qu’il rencontrera dimanche des responsables qataris, semble s’en tenir à son approche traditionnelle de la diplomatie qui consiste à parler de questions difficiles avec d’autres dirigeants mondiaux “chaque fois que cela est nécessaire”, selon la présidence française.

Il est l’un des rares dirigeants mondiaux à avoir maintenu une ligne ouverte avec le président russe Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine.

La relation France-Qatar, qui remonte à l’indépendance de l’émirat dans les années 1970, comprend un large éventail d’accords politiques, économiques et de sécurité qui impliquent des contrats pétroliers, des ventes d’armes et des échanges culturels. Premier club de football français, le Paris Saint-Germain appartient à Qatar Sports Investments depuis plus de 11 ans.

Lorsque Macron s’est rendu au Qatar il y a un an, il a publié une déclaration conjointe avec l’émir au pouvoir du pays, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération économique et à “travailler ensemble pour faire face aux défis mondiaux, notamment la sécurité régionale, le terrorisme, le changement climatique et la transition énergétique”.

Le groupe de campagne civile Avaaz a publié mercredi une annonce dans deux journaux français pour dénoncer le voyage de Macron au Qatar, affirmant que “les joueurs n’ont pas besoin de vous à la Coupe du monde. La planète le fait.

“Nous avons pensé que c’était un échec choquant de leadership qu’Emmanuel Macron aille regarder le football” au lieu d’assister à une conférence de l’ONU sur la biodiversité en cours au Canada, a déclaré le directeur de campagne d’Avaaz, Oscar Soria, sur Twitter.

Certains politiciens français de gauche ont également critiqué les voyages de Macron dans l’émirat.

Un député vert du Parlement européen, Yannick Jadot, a déclaré cette semaine que se rendre au Qatar était une “erreur politique”, surtout dans le contexte du scandale de corruption qui a conduit le parlement de l’Union européenne à suspendre les travaux sur tous les dossiers impliquant le Qatar.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Sylvie Corbet, Associated Press