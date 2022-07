Macron renforce la position du prince saoudien avec une invitation à dîner

PARIS — Le président français Emmanuel Macron prévoit d’accueillir le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans son palais présidentiel et de lui offrir un dîner jeudi, marquant une nouvelle étape dans la réhabilitation diplomatique du dirigeant saoudien moins de quatre ans après le meurtre de l’écrivain et critique Jamal Khashoggi.

La France et d’autres pays européens cherchent à sécuriser leurs sources d’énergie pour réduire leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie. La France est également un important fournisseur d’armes et de défense des pays du Golfe.