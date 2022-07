Macron renforce la position du prince saoudien avec une invitation à dîner

PARIS (AP) — Le président français Emmanuel Macron prévoit d’accueillir le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans son palais présidentiel et de lui offrir un dîner jeudi, marquant une nouvelle étape dans la réhabilitation diplomatique du dirigeant saoudien moins de quatre ans après le meurtre de l’écrivain et critique Jamal Khashoggi .

Le bureau de Macron a qualifié la réunion de jeudi soir de “dîner de travail”. Cela couronnera une longue journée pour le dirigeant français: il était en Guinée-Bissau, concluant une visite de trois jours en Afrique, jeudi matin.

Le prince saoudien effectue sa première visite officielle dans l’Union européenne – il s’est arrêté en Grèce avant la France – depuis le meurtre de Khashoggi en 2018 au consulat saoudien d’Istanbul. Le corps du journaliste basé aux États-Unis a été démembré avec une scie à os, selon des responsables turcs.

La France et d’autres pays européens cherchent à sécuriser leurs sources d’énergie pour réduire leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements en pétrole et en gaz de la Russie. La France est également un important fournisseur d’armes et de défense des pays du Golfe.

Le prince attire régulièrement des investisseurs de renom dans le royaume depuis le meurtre de Khashoggi. Il a également réinitialisé les relations saoudiennes avec la Turquie, une étape clé vers la réhabilitation de sa position internationale.

Les services de renseignement occidentaux ont déterminé que le prince Mohammed était complice du meurtre. Le prince a perdu des partisans consternés en Occident qui avaient auparavant applaudi ses réformes sociales à l’intérieur du royaume. Il soutient qu’il n’avait aucune connaissance de l’opération qui a été menée par des personnes qui relevaient directement de lui.

Macron a été l’un des dirigeants mondiaux les plus en vue à avoir rencontré le prince peu de temps après le meurtre, lors d’une conversation tendue filmée lors du sommet du Groupe des 20 en Argentine en 2018. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis.

The Associated Press