S’exprimant jeudi lors d’une visite au Mémorial du génocide de Kigali, le président Emmanuel Macron a accepté la participation de son pays au génocide lors d’un discours solennel. Il a dit que la France « N’était pas un complice » au génocide mais en était responsable.

Le président a déclaré que la France n’avait pas écouté ceux qui les avaient mis en garde contre le massacre imminent et était aux côtés du régime génocidaire. Dans un discours tant attendu, Macron a déclaré que la France avait «Trop longtemps resté silencieux sur l’examen de la vérité.»

Sa visite et son discours ont été présentés comme le «Étape finale de normalisation des relations» entre les deux nations, après plus de 25 ans de tensions liées au rôle de la France dans la tragédie rwandaise.

« Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé cette nuit-là peuvent peut-être pardonner, nous donner le don de pardonner, » a noté le président.

Au Mémorial du génocide de Kigali, les restes de plus de 250 000 victimes sont enterrés. Selon les estimations, 800 000 000 personnes, pour la plupart des Tutsis appartenant à une minorité, sont décédées entre avril et juillet 1994 «Pays aux mille collines.»

Un juge français a précédemment blâmé le président sortant et de longue date Paul Kagame, un Tutsi, pour une attaque à la roquette contre l’avion transportant le président rwandais de l’époque, Juvénal Habyarimana. La mort de Habyarimana a déclenché le plus grand génocide africain des temps modernes, mais n’était en aucun cas la seule cause.

Un rapport, publié en mars et dirigé par l’historien Vincent Duclert, conclut que la France portait «Responsabilités lourdes et accablantes» pour le génocide, notant le « cécité » du président de l’époque François Mitterrand et de son entourage à la trajectoire raciste et génocidaire du gouvernement hutu soutenu par Paris.

