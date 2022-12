Macron qualifie la discussion avec Musk d'”honnête”

Le dirigeant français a insisté sur le fait que Twitter devait se conformer à la réglementation numérique européenne

Le président français Emmanuel Macron et le PDG de Twitter, Elon Musk, se sont rencontrés vendredi pour discuter des mesures prises par le géant des médias sociaux pour se conformer à la législation européenne. La réunion est intervenue après que le dirigeant français a décrit jeudi les nouvelles politiques de modération de la plateforme comme “un gros problème”

Macron et le nouveau patron de Twitter se sont rencontrés à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, lors de la visite d’État du premier aux États-Unis.

Les deux avaient « un clair et honnête » discussion sur un certain nombre de questions, selon Macron. « Politiques d’utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d’expression : des efforts doivent être faits par Twitter pour se conformer à la réglementation européenne », a écrit le dirigeant français dans un tweet.

Il a poursuivi en disant que “nous travaillerons avec Twitter pour améliorer la protection des enfants en ligne”, obtenant la confirmation sur ce point de Musk lui-même.

Macron, s’adressant à ABC News jeudi, a affirmé que les démocraties étaient tombées sous “très forte pression” y compris à partir des médias sociaux, où les utilisateurs sont libres de promouvoir “Des choses folles sur un vaccin, une pandémie, la guerre.” En conséquence, il a qualifié la décision de Musk d’assouplir les politiques de modération sur Twitter “un gros problème”

“Ce pour quoi je pousse beaucoup, je veux, c’est exactement le contraire – plus de réglementation”, a souligné le président français.

Mardi, Twitter a annulé ses politiques visant à lutter contre la désinformation liée à Covid-19. Ces dernières semaines, Musk, un autoproclamé “absolutiste de la liberté d’expression”, a débloqué un certain nombre de personnalités controversées de premier plan, dont l’ancien président américain Donald Trump, qui avait été “suspendu définitivement” par la plateforme au début de 2021 sur ce que la société a décrit comme des tentatives d’incitation à la violence lors des émeutes de Capitol Hill.

Cependant, mercredi, le Financial Times a rapporté que les politiques de Musk sur la modération du contenu ne convenaient pas à l’UE. Le média, citant des sources, a affirmé que Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur du bloc, avait menacé l’homme le plus riche du monde d’une interdiction à moins que Twitter ne se conforme à une liste d’exigences.

Ceux qui auraient inclus le fait de ne pas avoir de “arbitraire” approche de réintégration des utilisateurs bannis, “agressivement” poursuivre “désinformation” et d’accepter un “Audit indépendant approfondi” d’ici l’année prochaine.

Le changement de position de Twitter sur le contenu a commencé à prendre forme après que Musk a conclu son accord de 44 milliards de dollars pour reprendre la plate-forme fin octobre.