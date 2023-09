Le plus jeune dirigeant du pays depuis Napoléon ne sera légalement pas réélu après l’expiration de son deuxième mandat en 2027.

Le président français Emmanuel Macron a condamné la limitation du mandat présidentiel dans son pays, car « Maudits taureaux ** t », rejetant une proposition visant à restreindre davantage les présidents à seulement sept ans de mandat, a rapporté l’AFP.

Macron aurait exprimé son irritation à l’égard de la loi lors d’une réunion marathon de 12 heures avec les dirigeants du parti mercredi, affirmant que c’était le cas. « Maudites conneries dont on ne pouvait pas être réélu » après leur deuxième mandat de cinq ans.

Ces commentaires font suite à une suggestion visant à limiter les présidents français à un seul mandat de sept ans, lancée par le chef du parti de droite du Rassemblement national Jordan Bardella, selon deux participants aux discussions cités par l’AFP.

Ayant pris ses fonctions en 2017 à l’âge de 39 ans et réélu l’année dernière, Macron devrait terminer son deuxième et dernier mandat en 2027, date à laquelle il deviendra le plus jeune ex-président de France. Selon la loi française, il lui serait interdit de se présenter une troisième fois à l’élection présidentielle.

En savoir plus La France prête à soutenir l’action militaire de la CEDEAO au Niger – Macron

Les alliés de Macron ont également critiqué la limitation des mandats dans le passé, l’ancien président du Parlement Richard Ferrand, un proche partisan, déclarant en juin qu’ils restreignaient « l’expression de la volonté populaire ».

« Tout cela met un carcan dans notre vie publique avec des règles qui limitent le libre choix des citoyens. » a-t-il déclaré au journal Figaro. « Changeons tout cela, tout en gardant le système bicaméral et le Conseil constitutionnel, gardien de nos principes républicains et des libertés publiques. »

La proposition de Ferrand a cependant été critiquée par les critiques de tout le spectre politique, le sénateur de droite Alain Houpert et la leader socialiste Mathilde Panot rejetant l’idée comme étant autoritaire.

En savoir plus Le leader du Pacifique fustige Macron pour son refus des essais nucléaires

Autrefois puissance coloniale majeure, la France a régulièrement exhorté les dirigeants africains à mettre en œuvre et à respecter la limitation des mandats dans leur propre pays, même si, à l’époque moderne, Paris n’a adopté des règles similaires qu’à la suite d’une réforme constitutionnelle de 2008. Avant cette époque, il n’y avait aucune limite au nombre de mandats qu’un président pouvait exercer, les élections ayant lieu auparavant tous les sept ans. Le Premier ministre français, quant à lui, n’est soumis à aucune limite formelle de mandat et reste en fonction aussi longtemps qu’il conserve le soutien de l’Assemblée nationale.