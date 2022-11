Macron promet des sanctions plus sévères contre l’Iran dans un contexte de répression des manifestations

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que l’Occident devrait renforcer les sanctions contre l’Iran en ciblant les responsables gouvernementaux qui participent à la violente répression contre les manifestants réclamant les droits des femmes dans la République islamique.

Les femmes iraniennes – et certains hommes – protestent contre les sévères restrictions imposées par le gouvernement à leur vie quotidienne depuis fin septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique.

Des dizaines de milliers de personnes à travers la France et l’Europe ont manifesté en solidarité avec les Iraniens rebelles, exigeant la liberté des femmes et la fin du foulard obligatoire. Des stars françaises de la musique et du cinéma, dont deux acteurs oscarisés, Marion Cotillard et Juliette Binoche, se sont filmées en train de se couper des mèches de cheveux pour soutenir les manifestants en Iran.

“Les femmes en Iran mènent ce combat avec un courage exceptionnel sous la menace de leur vie et de celle de leurs proches”, a déclaré Macron à la radio publique FranceInter dans une émission lundi.

Leur rébellion contre l’État dirigé par des religieux a « fait éclater la bulle idéologique » que Téhéran a envoyée au monde, a déclaré Macron, à savoir que les Iraniens ne veulent pas des valeurs occidentales et que les femmes là-bas « étaient en quelque sorte heureuses de vivre dans cet état constant ». d’obstruction. »

Les protestations en cours des jeunes Iraniens nés après le renversement de la monarchie en 1979 qui n’ont vécu que dans l’État dirigé par des religieux chiites leur ont donné tort, a déclaré Macron.

« Les petits-enfants de la révolution (islamique) mènent une révolution contre cette révolution », a déclaré Macron.

Il a ajouté que l’Occident doit les soutenir dans leur lutte, notamment en durcissant les sanctions européennes visant le Corps des gardiens de la révolution islamique.

“Je suis favorable à une réaction diplomatique forte et à des sanctions contre les personnalités du régime qui sont responsables de la répression de cette révolution”, a déclaré Macron.

Ses propos ont été enregistrés après sa rencontre vendredi à Paris avec quatre militantes militant pour les droits des femmes iraniennes en exil.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a critiqué Macron pour avoir rencontré les militants, qui comprenaient deux dissidents iraniens basés aux États-Unis, Masih Alinejad et Ladan Boroumand. Kanaani a averti lundi Macron que soutenir les dissidents iraniens “dont la vraie nature est connue du peuple iranien” est une “politique erronée et à courte vue” qui pourrait mettre en danger les “intérêts à long terme” de la France dans la région.

