Macron promet d’empêcher la Russie de gagner la guerre en Ukraine

PARIS (AP) – Le président français Emmanuel Macron s’est engagé jeudi à maintenir le soutien humanitaire, économique et militaire de la France à l’Ukraine et à renforcer l’unité européenne afin de faire pression sur la Russie et de l’empêcher de gagner la guerre dans ce pays.

“Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner militairement la guerre”, a déclaré Macron dans un discours aux ambassadeurs français à l’Elysée.

Il s’est fixé pour objectif de permettre à l’Ukraine soit de gagner militairement, soit d’être mise en position de force pour parvenir à “une paix négociée”.

“Nous devons nous préparer à une longue guerre”, a déclaré Macron, ajoutant que cela impliquerait une escalade des tensions autour des centrales nucléaires ukrainiennes.

Macron a déclaré que la France soutenait fermement la mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui est arrivée jeudi à la centrale de Zaporizhzhia pour évaluer sa sécurité. Le président français a suggéré qu’il appellerait son homologue russe Vladimir Poutine après la fin de la mission de l’AIEA.

Macron a juré de “continuer à parler” à la Russie malgré les critiques de certains pays, notamment d’Europe de l’Est, qui défendent une position dure contre Moscou. “Nous devons tout faire pour rendre possible une paix négociée” lorsque la Russie et l’Ukraine seront prêtes à s’asseoir pour des pourparlers, a-t-il déclaré.

« Nous ne devons pas laisser l’Europe se diviser » sur la guerre en Ukraine et ses conséquences, a déclaré Macron, ajoutant que l’UE ne doit pas s’aligner sur les « fauteurs de guerre » ou permettre aux pays d’Europe de l’Est d’agir seuls pour soutenir Kyiv.

Dans un discours de près de deux heures destiné à exposer les objectifs de la diplomatie française pour l’année à venir, Macron a salué les opinions exprimées par le chancelier allemand Olaf Scholz plus tôt cette semaine à Prague comme étant “pleinement conformes” à son propre plaidoyer pour une plus forte, une Europe plus indépendante et plus souveraine.

Macron a appelé l’Europe à « défendre » ses libertés et ses valeurs et à « se battre » pour elles.

Il a également exhorté les diplomates français à lutter plus agressivement contre la désinformation, les fausses nouvelles et la propagande diffusées sur les réseaux sociaux.

Paris a besoin d’utiliser des outils de communication pour “casser le storytelling russe, chinois ou turc” et pouvoir “dire quand la France est attaquée à tort, pour dire ce que la France a vraiment fait”, a-t-il déclaré.

The Associated Press