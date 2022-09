Macron promet d’empêcher la Russie de gagner la guerre en Ukraine

PARIS – Le président français Emmanuel Macron s’est engagé jeudi à maintenir le soutien humanitaire, économique et militaire de la France à l’Ukraine et à renforcer l’unité européenne afin de faire pression sur la Russie et de l’empêcher de gagner la guerre dans ce pays.

Macron a juré de “continuer à parler” à la Russie malgré les critiques de certains pays, notamment d’Europe de l’Est, qui défendent une position dure contre Moscou. “Nous devons tout faire pour rendre possible une paix négociée” lorsque la Russie et l’Ukraine seront prêtes à s’asseoir pour des pourparlers, a-t-il déclaré.

Dans un discours de près de deux heures destiné à exposer les objectifs de la diplomatie française pour l’année à venir, Macron a salué les opinions exprimées par le chancelier allemand Olaf Scholz plus tôt cette semaine à Prague comme étant “pleinement conformes” à son propre plaidoyer pour une plus forte, une Europe plus indépendante et plus souveraine.