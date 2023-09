Macron promet à la Corse une autonomie limitée

Le président français a reconnu que l’île méditerranéenne resterait « dans le cadre [French] république »

Le président français Emmanuel Macron a proposé une étape progressive vers une autonomie limitée à l’assemblée élue de Corse lors d’une visite sur l’île méditerranéenne jeudi.

«Ayons l’audace de construire une autonomie corse au sein de la république [of France]« , a déclaré Macron devant l’Assemblée régionale de l’île à Ajaccio dans un discours qu’il a qualifié de «une main tendue.»

Dans ce qui semblait être un geste en faveur de la campagne du peuple corse pour l’indépendance, il a suggéré que la constitution française pourrait être modifiée afin de «construire l’autonomie« pour l’île »sans aucun désengagement de l’État.»

Cependant, Macron ne peut pas modifier unilatéralement la Constitution française, même au nom de la Corse, sans l’approbation du Parlement de Paris. Bien que prometteurs, de tels changements reconnaîtraient le caractère unique de l’île.spécificités», une démarche qu’il a qualifiée d’étape significative sur la voie de l’autonomie, Macron a évité de nommer des pouvoirs spécifiques qui seraient accordés aux Corses dans le cadre de ce processus.

Au lieu de cela, il a promis que l’assemblée locale recevrait un «texte constitutionnel et organique» y compris «la possibilité de définir des normes sur différents sujets ou transfert de compétences» sous l’autorité du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel dans un délai de six mois. Macron favoriserait même l’enseignement de la langue corse dans les écoles publiques »promouvoir le bilinguisme, » il a dit.

Cependant, toute sorte de «autonomie« réalisé sur l’île sous sa direction »ce ne sera pas une autonomie contre l’Etat, ni une autonomie sans l’Etat, mais une autonomie pour la Corse et au sein de la République« , a reconnu Macron en insistant : «La Corse est ancrée dans la France et dans la République.»

La Corse fait partie de la France depuis 1768. Cependant, l’île abrite un mouvement nationaliste dynamique et des générations d’activistes indépendantistes, qui ont été soumis par intermittence à une répression brutale de la part des agents français. L’année dernière, des manifestations indisciplinées de manifestants indépendantistes ont éclaté après l’assassinat dans la prison d’Arles du militant indépendantiste Yvan Colonna, qui purgeait une peine à perpétuité pour l’assassinat en 1998 du préfet de Corse Claude Erignac.

Depuis les troubles de 2022, Paris et les dirigeants locaux tentent de négocier une solution mutuellement favorable à leurs divergences politiques, un processus qui s’est théoriquement terminé mercredi.

L’aile nationaliste dominante de l’Assemblée de Corse a réclamé son propre pouvoir législatif, le statut de résident, l’élévation du corse au rang de langue officielle et l’inclusion du peuple corse en tant qu’entité spécifique dans la Constitution. Macron a opposé son veto au statut de résident et au statut de langue officielle.