Macron prépare une nouvelle impulsion diplomatique pour l’Ukraine

À plus long terme, il pense que des pourparlers avec la Russie seront nécessaires pour trouver un chemin vers la paix.

La conférence internationale des donateurs de mardi à Paris vise à fournir à Kiev une aide immédiate, tant en financement qu’en équipement. Il vient en réponse aux opérations de guerre russes de ces dernières semaines qui se sont concentrées sur les infrastructures civiles et visent à « faire perdre espoir à la population civile », selon Macron.

Le président français s’est fait le champion de sanctions plus sévères contre Moscou depuis le début de la guerre et est resté en contact régulier avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Dimanche, le couple s’est entretenu par téléphone pour préparer la conférence de Paris qui réunira les représentants de dizaines de pays et se concentrera sur les besoins prioritaires, dont l’accès à l’électricité, au chauffage et à l’eau.

Pourtant, Macron a également été critiqué ces derniers mois par l’Ukraine et certains autres pays européens qui estiment qu’il n’a pas gardé suffisamment de distance avec le Kremlin.

Plus récemment, il a déclaré qu’il lui parlerait bientôt de la sécurité des centrales nucléaires ukrainiennes, en particulier de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, qui est la plus grande d’Europe.

Les dernières remarques du dirigeant français sur la question au début du mois ont suscité des critiques à Kiev et dans les États baltes.

Macron a déclaré à la télévision française TF1 que l’Occident devrait se préparer à d’éventuelles pourparlers pour mettre fin à la guerre et rechercher un accord qui inclurait “comment donner des garanties à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations”.

En avril, il a été réélu pour un second mandat, renforçant sa position d’acteur influent en Europe.

Macron a également occupé la présidence tournante de l’Union européenne au cours du premier semestre de cette année. Il a largement concentré ses efforts sur le renforcement de la capacité de défense de l’UE, car la sécurité des 27 pays membres du bloc dépend encore largement des États-Unis et de l’OTAN.

La France a fourni une aide humanitaire, financière et militaire importante à l’Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin en février dernier. Le gouvernement français a également envoyé ses troupes pour renforcer les défenses de l’Europe sur son flanc oriental.

Macron a lancé en octobre la Communauté politique européenne, un nouveau forum visant à renforcer la sécurité et la prospérité sur tout le continent, réunissant les membres actuels de l’UE, des partenaires potentiels dans les Balkans et en Europe de l’Est, ainsi que la Grande-Bretagne et la Turquie.