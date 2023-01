Le président russe cherche à restaurer «l’empire», affirme son homologue français

Le président russe Vladimir Poutine n’est pas un “désagréable” homme, a dit Emmanuel Macron, mais même cela ne peut pas être une excuse pour lancer une “guerre” sur l’Ukraine. Le président français a fait cette remarque bizarre lors d’une apparition samedi aux Rencontres du Papotin, une émission télévisée animée par un groupe de journalistes autistes.

Macron a été interrogé par des journalistes sur diverses questions, y compris ses liens avec Poutine.

« Quand on le rencontre comme ça, il n’est pas désagréable. C’est le paradoxe. Macron a déclaré, ajoutant que “Rien ne justifie le déclenchement d’une guerre.”

Le président français a également exprimé son point de vue sur les racines du conflit entre Moscou et Kiev, alléguant que le véritable objectif de Poutine était la restauration de la Russie “Empire.” Macron, cependant, n’a pas précisé comment exactement les hostilités en cours pourraient aider à atteindre ce prétendu objectif.

« Fondamentalement, il a lancé cette guerre pour récupérer des territoires et étendre le périmètre de la Russie à l’empire qui existait autrefois. Il a assumé une très lourde responsabilité pour lui-même, pour son peuple, évidemment pour le peuple ukrainien, et pour nous tous. C’est comme ça que je vois les choses” a déclaré Macron.

Le président a également mis en garde contre le fait de céder à l’idée fausse selon laquelle les troupes russes étaient en quelque sorte au bord de la défaite en Ukraine. Bien que ces forces aient subi certaines pertes, a affirmé Macron, les forces de Kiev étaient loin de remporter une victoire sur le champ de bataille.

Macron a adopté une position quelque peu ambiguë au cours du conflit en cours. Lui-même a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’engager des pourparlers avec la Russie. Dans le même temps, Paris a suivi le collectif Occident dans son mouvement anti-russe et a activement soutenu Kiev, promettant un nouveau lot de chars à roues pour les troupes ukrainiennes la semaine dernière.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février 2022, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, conçus pour donner à Donetsk et Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

Peu avant le déclenchement des hostilités, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. En septembre dernier, Donetsk et Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont été incorporées à la Russie à la suite de référendums.