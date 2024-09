Macron nomme un Premier ministre de droite — RT World News

Le président français a été vivement critiqué pour avoir attribué ce poste à Michel Barnier

Le président français Emmanuel Macron a nommé l’ancien négociateur du Brexit Michel Barnier au poste de Premier ministre du pays, après qu’une élection intempestive a coûté à son parti le contrôle du Parlement.

La nomination de Barnier a été annoncée mercredi par l’Elysée. Dans un communiqué, le palais a déclaré que Barnier, membre des Républicains de centre-droit, veillerait à ce que « les conditions les plus stables possibles » pour la France. Barnier remplace Gabriel Attal, membre du parti centriste Renaissance de Macron.

Homme politique résolument pro-UE, Barnier a occupé plusieurs postes ministériels au cours des années 1990 et 2000, et a été commissaire européen au marché intérieur entre 2010 et 2014. Entre 2016 et 2019, il a été chef du groupe de travail sur le Brexit du bloc, supervisant les négociations avec le Royaume-Uni lors de son retrait de l’Union.

L’annonce de mercredi met fin à deux mois de blocage politique en France, après des élections anticipées qui ont vu le parti de Macron perdre des dizaines de sièges ainsi que son statut de plus grand parti au Parlement. « vote stratégique » L’accord avec le Nouveau Front populaire (NFP) de gauche a empêché le Rassemblement national (RN) de droite de remporter la majorité aux législatives.















Cependant, Macron a ensuite bloqué la nomination de la Première ministre choisie par le NFP, Lucie Castets, arguant qu’elle menacerait « stabilité institutionnelle ». Le RN avait déjà promis de bloquer tout candidat proposé par l’alliance de gauche, et Castets aurait probablement été battue lors d’un vote de confiance si elle avait été nommée par Macron.

Le chef du RN, Jordan Bardella, a déclaré mercredi que son parti jugerait Barnier sur son discours politique, ainsi que sur ses actions pendant son mandat. « Nous plaiderons pour que les grandes urgences auxquelles sont confrontés les Français – pouvoir d’achat, sécurité, immigration – soient enfin traitées, et nous nous réservons tous les moyens d’action politique si ce n’est pas le cas dans les prochaines semaines », Bardella a prévenu dans un post sur X.

En tant que troisième parti du Parlement, le RN détiendra un pouvoir important lors du prochain vote de confiance sur Barnier, auquel le nouveau Premier ministre devra survivre avant de prendre ses fonctions.

Si la droite décide de se débarrasser de Barnier, il n’est pas certain qu’elle trouvera des alliés à gauche. Le NFP – un bloc de socialistes, de communistes et d’écologistes – a vivement condamné le rejet par Macron de Castets pour Barnier, le chef du Parti socialiste Olivier Faure décrivant la nomination de Barnier comme « Le déni démocratique à son apogée. »

« C’est la coalition qui sort vainqueur qui est appelée à former un gouvernement. Jamais le parti qui a perdu les élections », il a écrit sur X, avertissant que « Nous entrons dans une crise de régime. »

Le NFP a cependant mis de côté ses désaccords idéologiques avec les centristes de Macron en juin, lorsque les deux partis se sont alliés pour refuser une majorité absolue au RN.