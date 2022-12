Macron moqué après des efforts “embarrassants” pour consoler la star de la Coupe du monde

Kylian Mbappe ne semblait pas d’humeur à des mots de réconfort

Les médias sociaux ont eu une journée sur le terrain aux dépens du président français Emmanuel Macron après que ses efforts pour réconforter Kylian Mbappe lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar n’aient pas semblé bien se passer.

Mbappe, 23 ans, a fait une figure abattue après que la France n’a pas réussi à remporter deux victoires consécutives en Coupe du monde.

Bien que Mbappe ait réussi un triplé, la France n’a pas pu conserver le titre remporté en Russie en 2018, tombant face à l’Argentine de Lionel Messi aux tirs au but 4-2 après qu’un match passionnant se soit terminé 3-3 après prolongation.

Macron était présent au stade Lusail pour assister à la défaite, les caméras faisant régulièrement un panoramique sur le leader pour montrer ses réactions au fur et à mesure que les buts s’envolaient.

À plein temps, Macron s’est rendu sur le terrain pour consoler l’équipe mais a semblé être repoussé par Mbappe.

Deux autres interactions quelque peu gênantes ont suivi sur le podium lorsque Mbappe a reçu son prix Golden Boot pour avoir marqué le plus de buts dans le tournoi et plus tard sa médaille de deuxième place.

“Je pense que Mbappe a probablement des motifs pour une ordonnance restrictive contre Macron maintenant”, tweeté un journaliste populaire de Sky News.

Écrire Macron dans l’histoire n’était pas la première chose dans l’esprit de Mbappé. pic.twitter.com/aIfKxHQsac – Mike (@Doranimated) 18 décembre 2022

Mbappe s’éloignant de Macron alors qu’il tentait de le consoler, puis essayant de lui prendre la médaille des mains plutôt que de permettre à Macron de la lui remettre est un VIBE. — Dr Yara Hawari د. يارا هواري (@yarahawari) 18 décembre 2022

«Sur le terrain après la défaite, en le prenant dans ses bras. Lui décernant le Soulier d’Or, le tirant contre sa poitrine. Décernant sa médaille de finaliste, le tirant en arrière pour lui chuchoter à l’oreille. Que dire de plus, mon pote ? Laisse l’homme s’en aller, il ajouta.

“Macron a désespérément besoin d’une réaction de Mbappe mais en trois efforts majeurs, l’attaquant ne lui donne aucun contact visuel et aucune opportunité de photo”, a-t-il ajouté. réclamé un tweeter d’un commentateur du Moyen-Orient.

Recevez l’actualité du football français m’a dit que Mbappe est apparu “un peu marre des tentatives d’Emmanuel Macron pour le consoler” tandis que d’autres se concentraient davantage sur Mbappe en complimenterg lui pour avoir soi-disant snobé Macron.

Coincé sur vous: Macron s’est dirigé vers Mbappe mais les sentiments ne semblaient pas partagés.

© Dan Mullan / Getty Images



Un journaliste français partage un extrait de l’incident de marque il “57 secondes d’embarras” où un “Président mal élu, détesté, tente encore une sale et grossière relance politique.”

“C’est dur. Lourd. Presque insupportable. Mbappé est littéralement agressé par Macron. Il ne lui parle pas, [and] ne lui donne pas UN SEUL regard.

Lire la suite Les médias français s’indignent du but “illégal” de la Coupe du monde de Messi

À la télévision française, le vainqueur de France 98, Emmanuel Petit, s’est fâché avec Macron qui s’est frayé un chemin dans l’image en en disant: “Je pensais que c’était un entraîneur.”

Partageant un clip de lui donnant un discours d’encouragement à l’équipe de France découragée dans les vestiaires après leur défaite sur Twitter, Macron a fait remarquer Mbappe à RMC Sport en le qualifiant de “grand joueur” qui il “rappelé” est encore jeune.

“Je lui ai dit qu’il n’avait que 24 ans et qu’il était le meilleur buteur de la Coupe du monde. Il a déjà remporté une Coupe du monde, il a participé à une autre finale. Macron a ajouté.

Le dirigeant français est critiqué par certains dans son pays natal pour avoir assisté à la demi-finale et à la finale au Qatar – un pays au centre d’une corruption impliquant le Parlement européen.

Les médias français ont affirmé que le jet-set de Macron au Qatar et le retour pour les deux matches ont coûté aux contribuables environ 500 000 € (530 000 $).

LIRE LA SUITE: Poutine félicite l’Argentine