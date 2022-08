Macron met en garde contre la “fin de l’abondance”

La France se dirige vers une période difficile «d’anxiété», nécessitant des «sacrifices» à faire, a déclaré le président

La France se dirige vers “fin de l’abondance” et “sacrifices« doivent être faites pendant ce qui est une période de grands bouleversements, a déclaré mercredi le président Emmanuel Macron à son cabinet au retour des vacances d’été.

Le pays a été confronté à de multiples défis ces derniers temps, allant du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine à la sécheresse sans précédent qui a frappé l’ensemble du continent européen cet été. Pourtant, Macron estime que la crise est en fait de bien plus grande ampleur et que des changements structurels sont imminents.

« Certains pourraient voir notre destin comme étant de gérer en permanence des crises ou des urgences. Je crois que nous vivons un point de basculement ou un grand bouleversement. Premièrement, parce que nous vivons… ce qui pourrait ressembler à la fin de l’abondance », il a dit.

Le pays et ses citoyens doivent être prêts à faire “sacrifices” pour relever et surmonter les défis auxquels ils sont confrontés, a-t-il poursuivi. “Notre système basé sur la liberté dans laquelle nous nous sommes habitués à vivre, alors que nous devons parfois la défendre, cela peut impliquer des sacrifices”, Macron a ajouté.

Ce tour d’horizon que je fais – la fin de l’abondance, la fin de l’insouciance, la fin des a priori – c’est finalement un point de basculement que nous traversons qui peut amener nos concitoyens à ressentir beaucoup d’anxiété.

« Face à cela, nous avons des devoirs dont le premier est de parler franchement et très clairement sans pessimisme », Macron a souligné. Le président a appelé son cabinet à faire preuve d’unité, à être “sérieuse” et “crédible” et exhorté les ministres à éviter “démagogie.”

« C’est facile de promettre tout et n’importe quoi, parfois de dire tout et n’importe quoi. Ne cédez pas à ces tentations, c’est de la démagogie. a déclaré le président, ajoutant qu’une telle approche “s’épanouit” aujourd’hui “dans toutes les démocraties dans un monde complexe et effrayant.”