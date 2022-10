Macron: l’Ukraine décidera du temps et des conditions de paix avec la Russie

Rome (AP) – Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche que c’était à l’Ukraine de décider du moment et des conditions de la paix avec la Russie, et il a averti que la fin de la guerre “ne peut pas être la consécration de la loi du plus fort”.

S’exprimant lors de l’ouverture d’une conférence de paix de trois jours à Rome, Macron a déclaré que la communauté internationale sera là lorsque le gouvernement ukrainien choisira ce moment.

“Rester neutre signifierait accepter l’ordre mondial du plus fort, et je ne suis pas d’accord avec cela”, a déclaré Macron lors de la conférence organisée par une organisation caritative catholique étroitement liée au Vatican.

On craint que le soutien des alliés de l’Ukraine en Europe ne soit érodé en raison de la flambée des coûts de l’énergie à l’approche de l’hiver.

Le pape François doit conclure la conférence Cry for Peace, parrainée par la communauté de Sant’Egidio, par un discours mardi au Colisée.

Tout au long de la guerre qui a commencé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a huit mois, le pape a mis en garde contre une accumulation d’armements. Mais il a déclaré que l’Ukraine avait le droit de se défendre.

Alors que le nouveau Premier ministre italien, la dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni, est un fervent partisan d’aider l’Ukraine à défendre sa souveraineté, ses alliés de la coalition ont des sympathies pro-russes.

Meloni pourrait rencontrer Macron, lors de la visite du président français en Italie, qui comprend une audience avec le pape au Vatican lundi.

Macron s’est dit préoccupé par le fait que toute discussion sur la paix pourrait être considérée comme un signe de manque de soutien à l’Ukraine. “Parler de paix maintenant, appeler à la paix, peut sembler insupportable pour ceux qui se battent pour la liberté, cela ressemble à une trahison” de l’Ukraine, a déclaré le dirigeant français.

Mais la paix ne peut pas être « capturée par le pouvoir russe », a-t-il déclaré. “La paix ne peut pas être la consécration de la loi du plus fort, ni un cessez-le-feu (marquant) l’état des choses.”

“Nous voulons que le peuple ukrainien décide à un certain moment, la paix, le moment et les conditions de la paix”, a déclaré Marcon.

“La paix se construira avec l’autre (partie), qui est aujourd’hui l’ennemi, autour d’une table, et la communauté internationale sera là.”

Le principal chef de l’opposition populiste italienne, l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte, qui a déclaré la semaine dernière que l’Italie ne devrait pas envoyer plus d’armes à l’Ukraine.

Macron a évoqué ses rencontres passées avec le président russe Vladimir Poutine, l’architecte de la guerre.

L’agression de Moscou est “le fruit d’un nationalisme exagéré” et d’un sentiment d’isolement, a déclaré le dirigeant français, notant que l’agression était injustifiée.

“Ils étaient convaincus qu’il y avait des menaces, que le reste du monde, du moins le monde occidental, aurait tenté de détruire la Russie”, a-t-il déclaré.

Macron a mis en garde contre les sentiments croissants de nationalisme sur le continent européen, où les forces politiques d’extrême droite ont gagné en popularité dans certains pays.

Avec de nombreux chefs religieux à la conférence, le président les a exhortés à favoriser « la résistance contre la folie de la guerre ».

Macron a dénoncé que “la religion orthodoxe est manipulée par la Russie”. Il n’a pas précisé. Mais le patriarche orthodoxe russe Kirill a soutenu avec ferveur Poutine dans la guerre contre l’Ukraine, qualifiant l’invasion de partie d’une bataille « métaphysique » contre l’Occident.

Conscient de la proximité de Kirill avec Poutine, le pape François a cherché, jusqu’à présent en vain, à rencontrer le patriarche pendant la guerre.

En fin de compte, a déclaré Macron, cultiver la paix en Europe dépend de “l’équilibre du respect, de la réciprocité, de la justice”. Il a mis en garde contre les efforts déployés en Europe pour “chasser “l’autre” dans notre société” dans une quête de “pureté ethnique, de pureté religieuse”.

Meloni est arrivée au pouvoir après une campagne électorale au cours de laquelle elle a défendu une vision chrétienne de la civilisation européenne.

Frances D’emilio, Associated Press