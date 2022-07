Paris ne veut pas d’une “troisième guerre mondiale” mais s’attend à un conflit de haute intensité, a déclaré le président français

La France continuera “portion” L’Ukraine dans le conflit en cours avec la Russie, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron. Paris cherche à mettre un terme au conflit, sans qu’il ne dégénère en “troisième guerre mondiale” ou être directement impliqué dans les hostilités, a-t-il ajouté.

La France devrait néanmoins augmenter son budget militaire à la suite des hostilités entre Kiev et Moscou, a déclaré Macron aux médias français. “La fin de l’été et l’automne seront très rudes”, a-t-il averti, suggérant que les combats devraient s’intensifier.

« Ceux qui pensaient que la guerre de haute intensité était terminée avaient tort. J’ai demandé à évaluer les nouveaux risques pour ajuster notre stratégie jusqu’à la fin de l’année », dit le président.

La France est prête à continuer de soutenir les autorités ukrainiennes, à la fois directement et en imposant des sanctions supplémentaires à la Russie, a poursuivi Macron. “Cette guerre va durer et la France sera toujours là pour aider l’Ukraine et ralentir l’économie russe”, il a dit.

Nous voulons arrêter cette guerre sans nous impliquer. Nous ne voulons pas d’une troisième guerre mondiale.

Macron a également déclaré que la Russie menait une “guerre hybride” contre l’Europe, accusant Moscou de couper l’approvisionnement en gaz. Le président faisait référence au géant russe de l’énergie, Gazprom, qui a fermé le gazoduc Nord Stream 1 pendant dix jours pour un entretien annuel cette semaine.

La France, et l’Europe dans son ensemble, doivent être prêtes à vivre “entièrement sans gaz russe” approvisionnement, a suggéré Macron, ajoutant qu’il “demander aux Français de consommer moins.”

« Il faut essayer de réduire [gas consumption] pour passer le pic de l’hiver. Nous devons le faire pour éviter des coupes complètes », il a dit. « Les prix de l’énergie ont augmenté avant la guerre. Le vrai changement de ces derniers jours est la décision de la Russie de couper le gaz. Nous sommes dans une guerre hybride. La Russie utilise l’énergie comme une arme de guerre”, Macron a ajouté.



La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.