Macron lance un avertissement sur l’avenir de l’Europe — RT World News

Selon le président français, le continent doit décider s’il veut être libre ou « vassal » de la Chine ou des États-Unis

L’Europe s’est retrouvée en proie à une “crise sans précédent” sur le conflit en Ukraine, a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron. Il a ajouté que le continent doit choisir s’il veut être libre ou devenir totalement dépendant des États-Unis ou de la Chine.

Dans une interview au journal espagnol El Pais, le dirigeant français a noté que le modèle économique de l’Europe était “profondément affecté par les conséquences directes et indirectes de cette guerre.”

En termes d’économie, le monde est défini par la “polarité” entre les États-Unis et la Chine, et l’Europe n’a pas encore décidé si elle veut “devenir le vassal de l’un des deux” ou poursuivre la voie de la liberté et de la solidarité, a déclaré Macron.

Si l’Europe n’a jusqu’à présent pas été en mesure de répondre pleinement à cette question, la réponse est “une Europe économiquement, technologiquement et militairement souveraine. En d’autres termes, une Europe vraiment puissante”, a souligné le président français.















Macron estime que la crise que traverse actuellement l’Europe tient également au fait que le continent n’a pas pleinement “digéré” la période après la fin de la guerre froide. L’UE s’est empressée de s’étendre rapidement vers l’Est, convaincue que “les problèmes avaient été résolus” une fois la guerre froide terminée, a déclaré le président français. Aujourd’hui, l’UE compte deux groupes de nations qui ont des points de vue différents sur l’avenir du bloc, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Europe de l’Est recherche une plus grande autonomie nationale au sein de l’UE, et “il faut savoir les écouter.”

Cette crise, cependant, ne touche pas seulement l’Europe mais toutes les démocraties occidentales, qui sont “vivre une sorte de fatigue, une perte de repères collectifs”, Macron y croit. Le système capitaliste mondial lui-même est en crise puisqu’il ne sort plus les gens de la pauvreté mais ne fait que provoquer “les inégalités vont monter en flèche” provoquant une “crise de conscience pour les démocraties”, il ajouta.

Le président français a longtemps défendu la création d’une communauté politique européenne plus étroite qui partagerait les valeurs démocratiques et coopérerait étroitement dans les domaines de l’énergie, des transports et de la sécurité. Macron a également insisté pour que l’Europe soit moins dépendante de l’OTAN et poursuive “autonomie stratégique” du bloc militaire dirigé par les États-Unis.